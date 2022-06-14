Bloomberg: ФРГ не национализирует Gazprom Germania, чтобы не "разозлить" Путина

Германия решила не национализировать компанию Gazprom Germania, входящую в группу "Газпром", чтобы "не разозлить Владимира Путина".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но… канцлер Олаф Шольц отклонил его предложение. Шольц был обеспокоен тем, что такой шаг может разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации противостояния по поводу импорта российского газа", — пишет издание.

Gazprom Germania владеет через компанию Astora крупнейшим в Германии подземным газовым хранилищем, считающимся одним из важнейших элементом энергетической безопасности ФРГ.

Берлин решил взять Gazprom Germania GmbH ("Газпром Германия") под долгосрочное внешнее управление и обеспечить компании многомиллиардный займ для спасения от "вероятного банкротства", сообщила пресс-служба кабинета министров Германии.