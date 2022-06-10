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Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России

Экономика

Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал "безумным" рост импорта в ФРГ из РФ.

Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России

Этот рост составил 60 процентов за I квартал 2022 года на фоне снижения немецко-украинского товарооборота на 12 процентов.

"Это безумно. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия в январе-апреле 2022 года увеличила импорт из России на 60 процентов и перевела Москве почти на 6 млрд евро больше. В то же время украинско-немецкая торговля снизилась на 11 процентов", — цитирует запись дипломата в соцсетях РИА Новости.

Украинец ссылается на данные, обнародованные 31 мая. Но сравнивает он разные категории: но данным аналитической компании, импорт из России вырос в указанный период почти на 60 процентов, экспорт снизился на 26 процентов, а товарооборот вырос на 20 процентов. Импорт с Украины упал на 5 процентов, а экспорт — почти на 16 процентов, а товарооборот упал 12 процентов.

И если бы Мельник придерживался бы сравнения одной категории, то написал бы, что разница в динамке роста товарооборота РФ с ФРГ за I квартал составила 30 процентов (+20 процентов и минус 11 процентов). Импорт же с РФ вырос на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт Украины упал, соответственно, на 5 процентов.

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Автор: Дмитрий Плотников
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