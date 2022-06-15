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Автор Любовь Степушова

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону накануне саммита БРИКС

Мир

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином произошёл накануне саммита БРИКС, итог которого должен быть политическим.

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону накануне саммита БРИКС

Поддерживать друг друга в вопросах безопасности

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели переговоры по телефону, сообщило агентство ANSA со ссылкой на китайское государственное телевидение.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и РФ готовы:

  • продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся фундаментальных интересов и ключевых проблем, таких как суверенитет и безопасность,
  • активизировать стратегическую координацию между двумя странами,
  • укреплять связь и координацию в основных международных региональных организациях, таких как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Председатель КНР также подчеркнул, что:

  1. С начала 2022 года в условиях турбулентности и глобальных изменений китайско-российские отношения "сохраняют хорошие темпы развития".
  2. Двустороннее экономическое и торговое сотрудничество развивается "неуклонно, и мост Хэйхэ-Благовещенск открыт для движения, предлагая новый канал связи между двумя странами".
  3. Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной "для содействия постоянному и долгосрочному развитию двустороннего делового сотрудничества".

Москва, согласно сообщению китайской стороны, также:

  • поддерживает Инициативу глобальной безопасности, предложенную китайской стороной,
  • выступает против любой силы, которая вмешивается во внутренние дела Китая под предлогом так называемых вопросов Синьцзяна, Гонконга, Тайваня и других.

Был сделан и ответный реверанс из Кремля: председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "действия России по защите своих национальных интересов перед лицом внешних вызовов являются законными", сообщил ТАСС.

Си Цзиньпин готовится к саммиту БРИКС

Исходя из изложенного, можно предположить, что звонок был связан с повесткой предстоящего саммита БРИКС 24 июня, на котором председательствует Си Цзиньпин.

Лидер КНР 19 мая выступил на встрече министров иностранных дел БРИКС и призвал учитывать основные интересы и проблемы друг друга, уважать суверенитет, интересы безопасности и развития друг друга и противостоять гегемонизму и силовой политике.

Хотя Си Цзиньпин не упомянул кризис на Украине, он отметил, что стремление к собственной безопасности за счёт других только создаст новую напряжённость и риски. Это повторяет тезис Путина о том, что нельзя строить безопасность НАТО в ущерб безопасности РФ.

Китайский лидер, несомненно, использует предстоящий саммит, чтобы заручиться общей поддержкой блока своей Инициативы глобальной безопасности.

Все члены БРИКС, так или иначе, поддержали РФ в украинском вопросе, никто не осудил Москву и никто не ввёл санкции. Наоборот, все увеличили товарооборот с РФ.

США способствуют сближению РФ и Китая

Президент США Джозеф Байден способствует сближению РФ и Китая, хотя мог бы подключить Китай к антироссийским санкциям. В своей речи перед выпускниками Военно-морской академии он назвал обоих лидеров "агрессорами".

Делать Китай союзником, вероятно, уже поздно, потому что Путин получил СВО на Украине поддержку у Си Цзиньпина на Олимпиаде в Пекине, которой Запад объявил бойкот.

Пример СВО изучается в Китае для решения тайваньского вопроса. Лидер КНР недавно подписал указ, устанавливающий набор принципов для "военных операций, а не войны". То есть, заложил правовую основу для военной операции против Тайваня, если тот объявит о своей независимости.

Резолюция саммита БРИКС будет политической

Аналитики указывают, что в центре внимания саммита БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) этого года будет текущий российско-украинский конфликт, его последствия для Индо-Тихоокеанского региона, влияние экономических санкций, введённых странами по всему миру, и расширение БРИКС.

Идея о "БРИКС плюс" была выдвинута Китаем в 2017 году. На упомянутую встречу министров иностранных дел и саммит лидеров стран БРИКС в этом году были приглашены не только Аргентина и Индонезия, но и Египет, Казахстан, Нигерия, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Очевидно, что главный итог саммита этого года должен быть политическим, хотя блок решает, прежде всего, экономические вопросы.

Сигнализируя англосаксам о расширении БРИКС, блок укрепляет свои позиции в качестве платформы для более справедливой системы глобального управления. Это беспроигрышный вариант для БРИКС, в том числе, для России и Китая.

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Китай станет "большим братом" России?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы брикс тайвань си цзиньпин безопасность владимир путин
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