Nihon Keizai: Китай и Индия делают бессмысленными санкции Запада против РФ

Китай и Индия снижают эффективность санкций, введённых Западом в отношении России, поскольку увеличивают объёмы закупок российских энергоресурсов, сообщает издание Nihon Keizai.

Автор статьи пишет, что на фоне антироссийских санкций КНР и Индия увеличили закупки нефти и газа из России, дав возможность Москве зарабатывать большие деньги на продаже углеводородов.

"Российская Федерация получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается", — отмечается в материале.

По данным автора, поставки сырой нефти из России в Китай выросли на 40% по сравнению с январём и составляют 800 000 баррелей в сутки. При этом речь идёт не о трубопроводной нефти, а той, которая доставляется по морскому пути. Что касается Индии, то импорт российского чёрного золота в эту страну увеличился с нуля в январе до 700 000 баррелей в день в мае. Эти цифры впечатляют, подчеркнул журналист.

После того, как Япония отказалась от российского угля, Индия и Китай также увеличили импорт этого топлива. Также эти страны заинтересовались поставками сжиженного природного газа из России.

Издание указывает, что Россия ничего не потеряла после отключения Польши и Болгарии от газопровода. Наоборот, поставки голубого топлива даже растут на фоне значительного роста цен на природный газ в Европе.