Китай формирует БРИКС+ , чтобы встретить санкции США

Расширение БРИКС сразу на девять влиятельных государств — это сигнал о том, что США сдают свои позиции мирового жандарма и гегемона, а Китай становится лидером альтернативного справедливого мира.

В БРИКС принимают тех, кто не поддерживает санкции

20 мая в рамках виртуальной встречи министров иностранных дел стран БРИКС, организованной Китаем, состоялась отдельная сессия в формате "БРИКС +".

На встрече были представлены Аргентина, Египет, Индонезия, Казахстан, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сенегал и Таиланд.

Встреча была этапом подготовки к саммиту в конце июня в Китае, на котором президент России Владимир Путин почти наверняка появится, поскольку другие члены блока — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — не поддержали санкции против РФ.

Значит, тот, кто присоединится к БРИКС, тоже их не поддерживает и громогласно об этом заявляет уже не голосованием в ООН, а делом.

Причём, например, Бразилия впервые поддержала давнее желание Аргентины войти в БРИКС. Наличие среди кандидатов Казахстана говорит о том, что страна реально смотрит на своё положение территориально зажатой между РФ и Китаем, а ОАЭ и Саудовская Аравия, вероятно, приняли решение минимизировать влияние США и петродоллара.

Представлены две страны из Юго-Восточной Азии и три из Африки — совсем с неслабыми экономиками — одни из ключевых в реализации китайского плана "Нового шёлкового пути".

"В качестве председателя БРИКС в 2022 году Китай надеется улучшить взаимодействие и координацию с другими партнерами по БРИКС по новым особенностям и вызовам международной ситуации, а также по основным международным и региональным вопросам", — сказал министр иностранных дел Ван И.

Сегодня ситуация такова, что Запад самоизолируется. Большинство стран, не входящих в G7, имеют интерес сохранить население и экономику в тяжёлые времена. Они хотят иметь твёрдые гарантии в ресурсах и инвестициях, чтобы безопасно развиваться.

В совместном заявлении министров иностранных дел стран БРИКС говорится, что странам-членам блока необходимо прояснить соответствующие руководящие принципы, стандарты и процедуры, прежде чем предпринимать какие-либо действия по расширению.

Значение расширения БРИКС

Значение инициативы велико. Во-первых, это развенчивает усилия Запада по изоляции РФ и объединяет противников американского глобализма.

Во-вторых, Китай заявляет о своём мировом лидерстве, пользуясь уходом США с саммитов в Азии и G-20 по причине присутствия там РФ? и отсутствия внятноq американской экономической политики в регионе. Единственный союз, где США в АТР рулят — это ACUS (США, Япония, Индия и Австралия)? не может консолидировано продвигать повестку из-за позиции Индии, которая к санкциям против РФ не присоединилась.

В третьих, все страны решают долгосрочную задачу противостояния западным санкциям, подобных тем, которые введены против России и здесь огромная роль отведена дедолларизации.

Дедолларизация - главный успех БРИКС

БРИКС известен давними попытками проведения дедолларизации для снижения валютных рисков и обхода санкций США.

Достаточно сказать, что доля доллара США в двусторонних торговых расчетах между Россией и Китаем упала с почти 90 процентов в 2015 году до 46 процентов в 2020 году. Новый контракт "Газпрома" на поставку в Китай 10 млрд куб. м газа в год на протяжении 30 лет заключен в евро.

Кроме того, Россия и Китай запустили свои собственные механизмы трансграничных платежей в качестве альтернативы SWIFT, в которой доминируют США. БРИКС также разработала общую систему BRICS Pay для розничных платежей и транзакций между странами-членами. Развивается банковская система блока.

От вызова Западу не отмахнуться, так как сила БРИКС заключается в коллективной экономической мощи группы. На долю группы приходится 24 процента мирового ВВП и более 16 процентов мировой торговли, поэтому деятельность БРИКС по дедолларизации не только повлияет на финансовые отношения между странами блока, но и создаст волновой эффект в глобальном масштабе.

И страны БРИКС+ первыми воспользуются преимуществами независимой системы.

Какие задачи решает Китай

Инициатива Китая обусловлена подготовкой к западным санкциям, с которыми он неминуемо столкнётся после решения тайваньской проблемы.

Поэтому он расширением БРИКС :

— ищет надёжные места для инвестирования своих активов, сейчас вложенных в американские трежерис;

— расширяет сферу действия юаня, чтобы уменьшить потребность в иностранной валюте;

— повышает свой экономический суверенитет за счёт формирования зависимого рынка. В таких областях, как технологии, сельское хозяйство и энергетика, Китай уже проделал большую работу, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта и больше зависеть от "внутреннего обращения".

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