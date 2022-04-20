Почему Индия выбирает Россию, а не США

Вашингтон всё делает для того, чтобы Индия отказалась от поддержки России. Но это совершенно нереально в любых условиях и при любой власти.

США знают, что в интересах Индии

Белый дом заявил, что президент США Джозеф Байден провёл "конструктивный, прямой разговор" с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о том, чтобы Нью-Дели оказал экономическое давление на Россию в связи с её "вторжением на Украину".

На брифинге ​​пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден сказал Моди, что его администрация может помочь Индии "диверсифицировать импорт нефти", но увеличение импорта энергоресурсов из Москвы "не в интересах Нью-Дели".

Однако Моди не испугался завуалированного нажима.

Индия оказалась куда более надёжным союзником России, чем многие формальные союзники или объявившие себя нейтральными страны на постсоветском пространстве.

Индия увеличит закупки нефти в РФ

Как пишет The Economic Times, власти страны в экономических вопросах намерены руководствоваться исключительно национальными интересами, и "в ближайшие недели" индийские импортёры увеличат закупки нефти из России.

"Из-за событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае Индия может получить больше нефти по более привлекательной цене, чем раньше", — говорится в статье.

Издание отмечает, что в условиях санкций против РФ Индия уже закупила 15 млн баррелей российской нефти у трейдеров и российских компаний.

Действительно, с какой стати Индия, которая много инвестировала в российские месторождения нефти и газа, должна отказываться от выгодной сделки с давним стратегическим партнёром?

Государственная комиссия Индии по нефти и природному газу, например, уже давно занимается добычей ископаемого топлива у острова Сахалин. А с учётом того, что Индия импортирует около 85% своей потребности в сырой нефти из-за рубежа, она с удовольствием нарастит поставки из России.

Индийцы на недавней встрече в формате 2+2 посоветовали американцам посмотреть на Европу, которая импортирует гораздо больше российской нефти, чем Индия, и указали, что ничего плохого нет в том, чтобы искать выгодную сделку в то время, когда цены взлетели до небес.

Индия отказалась от санкций против России

В политическом плане Нью-Дели с самого начала российской спецоперации на Украине занял нейтральную позицию, настаивая на том, что единственным способом решения конфликта является диалог. Индия потребовала независимого расследования и отказалась обвинять Россию в "трагедии в Буче".

В разгар травли России со стороны Запада министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в Индию, чтобы обсудить перспективы создания новой системы платежей, альтернативной SWIFT, которая позволит вести расчёты в рупиях и рублях. Это означает отказ от санкций не на словах, а на деле.

Но американцы не успокаиваются. Высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США Далип Сингх заявил, что Индия не сможет рассчитывать на поддержку России в следующий раз, "когда Китай устроит провокацию на границе с Индией". Возможно, это и так, но и на поддержку США Индия тоже не сможет рассчитывать.

А вот на поддержку Москвы по вопросу суверенитета над штатом Джамму и Кашмир Индия всегда может рассчитывать, и этот вопрос намного для неё важнее, чем территориальный спор с Китаем.

В общей сложности СССР и Россия шесть раз в СБ ООН поддерживали Индию по этому вопросу, что позволило ей защититься от любых неблагоприятных международных констатаций по Кашмиру.

США не один раз "сливали" Индию

Что же касается США, то они придерживаются при любой власти позиции, что Джамму и Кашмир — "спорные территории", и не единожды "сливали" индийцев, сначала оказывая помощь, а затем от неё отказываясь.

Так, в 1965 году США Вашингтон встал на сторону Пакистана в военном конфликте с Индией и прекратил выделять деньги Индии. Накануне индо-пакистанской войны 1971 года Нью-Дели подписал оборонный договор с Москвой, а не с Вашингтоном, потому что тогдашний президент США Ричард Никсон изначально дал понять, что поддержит Пакистан и создание Бангладеш.

Никсон считал, что военные действия Индии создадут "плохой прецедент", когда "большая страна при помощи СССР" поглощает "маленькую".

В Индии помнят многотысячные демонстрации против политики Вашингтона, а также протесты против тогдашнего премьера Индиры Ганди, которая обвинила ЦРУ в разжигании беспорядков. То есть страна чуть было не утонула в гражданской войне по прихоти США.

Сотрудничество с США ведёт Индию к потере суверенитета

Интерес к Индии проснулся в Вашингтоне, когда главной его задачей стало сдерживание Китая. Поэтому индийцы справедливо рассматривают партнёрство с США в Quad не как средство защиты, а скорее как источник манипуляций, ведущий к потере суверенитета.

После позорного ухода США из Афганистана Нью-Дели утвердился в этом мнении. А после событий на Украине стало понятно, что политика санкций США в отношении России действительно наносит ущерб экономике Индии из-за угрозы попадания под вторичные санкции. Америка поставила правительство Моди перед ультиматумом: или санкции США, или российское оружие и нефть.

Почему Индия выбрала Россию

Индия выбрала Россию по трём причинам.

Во-первых, Китай не является непосредственной угрозой для Индии, что отменяет "кнут и пряник" Вашингтона. Наоборот, Индия вместе с Китаем сотрудничают в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, где наряду с Россией строят альтернативный мир, тогда как в западном альянсе ей предлагают роль подхрюкивающего вассала. Во-вторых, Индия выросла на экономической помощи СССР и его технических ноу-хау, которые сыграли важную роль в создании промышленности страны, включая нефтегазовую, горнодобывающую, химическую отрасли. Советский Союз также помог обеспечить энергетическую безопасность Индии, а Россия — безопасность в сфере обороны, в том числе с передачей передовых технологий. В-третьих, политические отношения РФ и Индии проверены на прочность в течение многих десятилетий, когда страны занимали схожую позицию и поддерживали друг друга в международных вопросах.

Так, например, Никита Хрущёв критиковал Мао Цзэдуна за столкновения на границе с Индией в 1959 году. Скоро отношения с Китаем резко ухудшились, но не с Индией. Во время индо-пакистанской войны Леонид Брежнев гнал эшелоны с пшеницей в Индию, чтобы спасти её от голода. Такая позиция была по всему политическому спектру и в новейшую историю России.

И Индия всегда делала ответные ходы. Индия, единственная из неприсоединившихся стран, воздержалась при голосовании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Советский Союз за ввод войск в Афганистан.

Индия также воздержалась при голосовании по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН 2013-го и 2016-го годов, критикующих правительство Башара Асада, а в 2020 году проголосовала против инициированной Украиной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей нарушения прав человека в Крыму. По последним осуждающим резолюциям за спецоперацию РФ на Украине Индия тоже воздерживается или голосует против. В-четвёртых, в прошлом веке в подсознание населения обеих стран был заложен постулат, что русские любят индийцев, а индийцы любят русских. В разгар холодной войны в СССР появились дублированные индийские фильмы, которые пользовались огромной популярностью в СССР, а потом и в России. Индия, со своей стороны, сделала доступными переводные на хинди книги русской и советской литературы, в частности русские сказки до сих пор очень любят в Индии.

Ничего подобного не наблюдается в отношениях Индии и США.

У России и Индии не просто отношения, это искренняя дружба, сложившаяся сразу после освобождения Индии от колониализма. Такие отношения ценятся вне зависимости от обстановки и на другие не размениваются.

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