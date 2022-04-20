Вашингтон всё делает для того, чтобы Индия отказалась от поддержки России. Но это совершенно нереально в любых условиях и при любой власти.
Белый дом заявил, что президент США Джозеф Байден провёл "конструктивный, прямой разговор" с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о том, чтобы Нью-Дели оказал экономическое давление на Россию в связи с её "вторжением на Украину".
На брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден сказал Моди, что его администрация может помочь Индии "диверсифицировать импорт нефти", но увеличение импорта энергоресурсов из Москвы "не в интересах Нью-Дели".
Однако Моди не испугался завуалированного нажима.
Индия оказалась куда более надёжным союзником России, чем многие формальные союзники или объявившие себя нейтральными страны на постсоветском пространстве.
Как пишет The Economic Times, власти страны в экономических вопросах намерены руководствоваться исключительно национальными интересами, и "в ближайшие недели" индийские импортёры увеличат закупки нефти из России.
"Из-за событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае Индия может получить больше нефти по более привлекательной цене, чем раньше", — говорится в статье.
Издание отмечает, что в условиях санкций против РФ Индия уже закупила 15 млн баррелей российской нефти у трейдеров и российских компаний.
Действительно, с какой стати Индия, которая много инвестировала в российские месторождения нефти и газа, должна отказываться от выгодной сделки с давним стратегическим партнёром?
Государственная комиссия Индии по нефти и природному газу, например, уже давно занимается добычей ископаемого топлива у острова Сахалин. А с учётом того, что Индия импортирует около 85% своей потребности в сырой нефти из-за рубежа, она с удовольствием нарастит поставки из России.
Индийцы на недавней встрече в формате 2+2 посоветовали американцам посмотреть на Европу, которая импортирует гораздо больше российской нефти, чем Индия, и указали, что ничего плохого нет в том, чтобы искать выгодную сделку в то время, когда цены взлетели до небес.
В политическом плане Нью-Дели с самого начала российской спецоперации на Украине занял нейтральную позицию, настаивая на том, что единственным способом решения конфликта является диалог. Индия потребовала независимого расследования и отказалась обвинять Россию в "трагедии в Буче".
В разгар травли России со стороны Запада министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в Индию, чтобы обсудить перспективы создания новой системы платежей, альтернативной SWIFT, которая позволит вести расчёты в рупиях и рублях. Это означает отказ от санкций не на словах, а на деле.
Но американцы не успокаиваются. Высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США Далип Сингх заявил, что Индия не сможет рассчитывать на поддержку России в следующий раз, "когда Китай устроит провокацию на границе с Индией". Возможно, это и так, но и на поддержку США Индия тоже не сможет рассчитывать.
А вот на поддержку Москвы по вопросу суверенитета над штатом Джамму и Кашмир Индия всегда может рассчитывать, и этот вопрос намного для неё важнее, чем территориальный спор с Китаем.
В общей сложности СССР и Россия шесть раз в СБ ООН поддерживали Индию по этому вопросу, что позволило ей защититься от любых неблагоприятных международных констатаций по Кашмиру.
Что же касается США, то они придерживаются при любой власти позиции, что Джамму и Кашмир — "спорные территории", и не единожды "сливали" индийцев, сначала оказывая помощь, а затем от неё отказываясь.
Так, в 1965 году США Вашингтон встал на сторону Пакистана в военном конфликте с Индией и прекратил выделять деньги Индии. Накануне индо-пакистанской войны 1971 года Нью-Дели подписал оборонный договор с Москвой, а не с Вашингтоном, потому что тогдашний президент США Ричард Никсон изначально дал понять, что поддержит Пакистан и создание Бангладеш.
Никсон считал, что военные действия Индии создадут "плохой прецедент", когда "большая страна при помощи СССР" поглощает "маленькую".
В Индии помнят многотысячные демонстрации против политики Вашингтона, а также протесты против тогдашнего премьера Индиры Ганди, которая обвинила ЦРУ в разжигании беспорядков. То есть страна чуть было не утонула в гражданской войне по прихоти США.
Интерес к Индии проснулся в Вашингтоне, когда главной его задачей стало сдерживание Китая. Поэтому индийцы справедливо рассматривают партнёрство с США в Quad не как средство защиты, а скорее как источник манипуляций, ведущий к потере суверенитета.
После позорного ухода США из Афганистана Нью-Дели утвердился в этом мнении. А после событий на Украине стало понятно, что политика санкций США в отношении России действительно наносит ущерб экономике Индии из-за угрозы попадания под вторичные санкции. Америка поставила правительство Моди перед ультиматумом: или санкции США, или российское оружие и нефть.
Индия выбрала Россию по трём причинам.
Ничего подобного не наблюдается в отношениях Индии и США.
У России и Индии не просто отношения, это искренняя дружба, сложившаяся сразу после освобождения Индии от колониализма. Такие отношения ценятся вне зависимости от обстановки и на другие не размениваются.
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