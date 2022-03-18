Антироссийские санкции ведут к ещё большему сближению России не только с Китаем, но и с такими азиатскими гигантами, как Индия и Пакистан. Экономический и политический центр мира перемещается из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион.
Антироссийские санкции не объединили мир, как того ожидали англосаксы. Важные политические блоки мира (ШОС, БРИКС, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток) в той или иной степени занимают нейтральную позицию по отношению к российской спецоперации на Украине.
В случае давления на них они будут готовы к объединению вокруг Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, глава МИД Китая Ван И, как сообщает ТАСС, на встрече с новым генсеком ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан) Чжан Мином призвал страны-участницы:
"В условиях многочисленных последствий украинского кризиса ШОС (…) должна играть более активную роль в поддержании региональной и даже глобальной безопасности", — сказал министр.
Это не что иное, как призыв к объединению "не присоединившихся" к санкциям стран.
Китай уже после начала спецоперации РФ на Украине выдержал давление США и конкретными примерами демонстрирует, что готов стать лидером нового мира. Судя по новостной повестке, Индия и Пакистан также "без шума и пыли" будут этот мир строить, так как это отвечает их национальным интересам. Объясним, почему.
Запад, вводя санкции против РФ, не задумался, что отключение от SWIFT нанесёт удар по всем, кто торгует с Россией. Обычные межбанковские коммуникации превратились в инструмент западной внешней политики, что не могли не заметить в странах-гигантах Азии. Также там заметили, что МВФ и другие американские структуры с лёгкостью выделяют сейчас Украине миллиарды долларов кредитов, а их просьбы остаются без внимания.
Второй важный момент состоит в том, что все азиатские гиганты являются активными импортёрами энергоресурсов, дорожающих из-за санкций.
Так, Индия импортирует 88% нефти, и если цена на неё останется выше 70 долларов за баррель в течение нескольких месяцев, то рупия рухнет, у правительства закончатся деньги на расходы, инфляция резко возрастёт и стране придётся начать беспокоиться о кризисе платёжного баланса.
Именно поэтому официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Индия рассматривает все варианты поставок нефти, в том числе из России. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли Нью-Дели собирается закупить 15 млн баррелей российской нефти по сниженной цене.
Российская нефть с дисконтом — это то, что Индии нужно именно сейчас. Как сообщила газета The Times of India, трейдеры теперь осуществляют платежи в евро через германские банки, разрабатывается вариант перевода всей торговли нефтью за рупии.
Это экономические аспекты позиции Индии, политические моменты тоже значимы. С одной стороны, Индия при голосовании в ООН воздерживается от осуждения РФ, с другой — является членом проамериканского блока Quad. Есть уверенность, что скоро Индия из этого блока выйдет, потому что Америка — очень ненадёжный защитник. Об этом говорят события в Афганистане и на Украине. Защитит ли Вашингтон Индию в военном конфликте с Китаем? Конечно, нет.
С другой стороны, в Нью-Дели оценили, что Россия проконсультировалась с Индией и сформировала постоянно действующий механизм для наблюдения за событиями в Афганистане и предотвращения распространения оттуда терроризма. Оценили и поставки С-400, в то время как Израиль в своей системе отказал. Россия готова поставить Индии атомные подводные лодки. А поставят ли США такие лодки, как Австралии? Конечно, нет. Россия, поддерживая тесные отношения с Китаем, никогда не прекращала поставки оружия Индии, даже когда соседи столкнулись на границе.
Многие индийцы обеспокоены тем, что западное понятие "наши" не включает Индию, и правильно обеспокоены. Гораздо выгоднее строить мир вокруг ШОС.
Пакистан в экономике посылает аналогичные сигналы — санкции могут подорвать экономику и обесценить валюту страны.
Глава минфина Пакистана Шаукат Тарин сообщил The Financial Times, что Пакистану необходим газопровод "Пакистанский поток" для поставок СПГ с юга на север.
"Он станет очень важным в ближайшие два-три года. Это наилучший вариант сейчас, и о сделке (с Россией) договорились ещё до событий на Украине", — сказал министр.
Газопровод будет иметь протяжённость 1100 километров, мощность — до 12-16 млрд кубометров в год. Доля российских компаний в проекте будет составлять 26%. В 2021 году Челябинский трубопрокатный завод уже начал изготовление труб для газопровода. Пакистан также рассчитывает на поставки российского оружия и его обслуживание.
В политическом плане Пакистан также воздерживается при голосовании в ООН против России. Исламабад исторически был всегда верным союзником США и Запада, но это привело к санкциям за "поощрение терроризма", прекращению военной и почти гражданской помощи. На прошлой неделе конгрессмен США Скотт Перри представил законопроект, призывающий признать Пакистан государством, поддерживающим терроризм.
Спецоперация на Украине уже началась, когда премьер-министр Имран Хан приехал в Москву. Он сказал, что Пакистан продолжит импортировать пшеницу и газ из России, несмотря на широкомасштабные международные санкции.
"Что вы (на Западе) о нас думаете? Что мы ваши рабы… и что бы вы ни сказали — мы будем это делать?" — прокомментировал Хан давление Запада.
Ключевая вещь, которая сейчас происходит, — экономический и политический центр мира перемещается из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. Смотреть всем надо на восток и юго-восток, а не на запад. И Россия туда смотрит, наконец "восточный вектор", о котором было заявлено давно, начал обрастать "мясом".
И этот вектор будет иметь успех во всём мире, так как при нём меняется парадигма отношений: подчинение сюзерену в обмен на кнут и пряник — на взаимовыгодные отношения со всеми, основанные на равенстве и достоинстве.
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