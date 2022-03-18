ШОС станет новым экономическим и политическим центром мира

Антироссийские санкции ведут к ещё большему сближению России не только с Китаем, но и с такими азиатскими гигантами, как Индия и Пакистан. Экономический и политический центр мира перемещается из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион.

Китай призвал неприсоединившиеся к санкциям страны к объединению

Антироссийские санкции не объединили мир, как того ожидали англосаксы. Важные политические блоки мира (ШОС, БРИКС, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток) в той или иной степени занимают нейтральную позицию по отношению к российской спецоперации на Украине.

В случае давления на них они будут готовы к объединению вокруг Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, глава МИД Китая Ван И, как сообщает ТАСС, на встрече с новым генсеком ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан) Чжан Мином призвал страны-участницы:

укреплять единство и активно противостоять угрозам со стороны Запада,

поддерживать региональную стабильность и безопасность,

решительно противостоять возвращению к мышлению времён холодной войны.

"В условиях многочисленных последствий украинского кризиса ШОС (…) должна играть более активную роль в поддержании региональной и даже глобальной безопасности", — сказал министр.

Это не что иное, как призыв к объединению "не присоединившихся" к санкциям стран.

Китай уже после начала спецоперации РФ на Украине выдержал давление США и конкретными примерами демонстрирует, что готов стать лидером нового мира. Судя по новостной повестке, Индия и Пакистан также "без шума и пыли" будут этот мир строить, так как это отвечает их национальным интересам. Объясним, почему.

Индия не является "своей" для Запада

Запад, вводя санкции против РФ, не задумался, что отключение от SWIFT нанесёт удар по всем, кто торгует с Россией. Обычные межбанковские коммуникации превратились в инструмент западной внешней политики, что не могли не заметить в странах-гигантах Азии. Также там заметили, что МВФ и другие американские структуры с лёгкостью выделяют сейчас Украине миллиарды долларов кредитов, а их просьбы остаются без внимания.

Второй важный момент состоит в том, что все азиатские гиганты являются активными импортёрами энергоресурсов, дорожающих из-за санкций.

Так, Индия импортирует 88% нефти, и если цена на неё останется выше 70 долларов за баррель в течение нескольких месяцев, то рупия рухнет, у правительства закончатся деньги на расходы, инфляция резко возрастёт и стране придётся начать беспокоиться о кризисе платёжного баланса.

Именно поэтому официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Индия рассматривает все варианты поставок нефти, в том числе из России. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли Нью-Дели собирается закупить 15 млн баррелей российской нефти по сниженной цене.

Российская нефть с дисконтом — это то, что Индии нужно именно сейчас. Как сообщила газета The Times of India, трейдеры теперь осуществляют платежи в евро через германские банки, разрабатывается вариант перевода всей торговли нефтью за рупии.

Это экономические аспекты позиции Индии, политические моменты тоже значимы. С одной стороны, Индия при голосовании в ООН воздерживается от осуждения РФ, с другой — является членом проамериканского блока Quad. Есть уверенность, что скоро Индия из этого блока выйдет, потому что Америка — очень ненадёжный защитник. Об этом говорят события в Афганистане и на Украине. Защитит ли Вашингтон Индию в военном конфликте с Китаем? Конечно, нет.

С другой стороны, в Нью-Дели оценили, что Россия проконсультировалась с Индией и сформировала постоянно действующий механизм для наблюдения за событиями в Афганистане и предотвращения распространения оттуда терроризма. Оценили и поставки С-400, в то время как Израиль в своей системе отказал. Россия готова поставить Индии атомные подводные лодки. А поставят ли США такие лодки, как Австралии? Конечно, нет. Россия, поддерживая тесные отношения с Китаем, никогда не прекращала поставки оружия Индии, даже когда соседи столкнулись на границе.

Многие индийцы обеспокоены тем, что западное понятие "наши" не включает Индию, и правильно обеспокоены. Гораздо выгоднее строить мир вокруг ШОС.

Пакистан отказался быть рабом США

Пакистан в экономике посылает аналогичные сигналы — санкции могут подорвать экономику и обесценить валюту страны.

Глава минфина Пакистана Шаукат Тарин сообщил The Financial Times, что Пакистану необходим газопровод "Пакистанский поток" для поставок СПГ с юга на север.

"Он станет очень важным в ближайшие два-три года. Это наилучший вариант сейчас, и о сделке (с Россией) договорились ещё до событий на Украине", — сказал министр.

Газопровод будет иметь протяжённость 1100 километров, мощность — до 12-16 млрд кубометров в год. Доля российских компаний в проекте будет составлять 26%. В 2021 году Челябинский трубопрокатный завод уже начал изготовление труб для газопровода. Пакистан также рассчитывает на поставки российского оружия и его обслуживание.

В политическом плане Пакистан также воздерживается при голосовании в ООН против России. Исламабад исторически был всегда верным союзником США и Запада, но это привело к санкциям за "поощрение терроризма", прекращению военной и почти гражданской помощи. На прошлой неделе конгрессмен США Скотт Перри представил законопроект, призывающий признать Пакистан государством, поддерживающим терроризм.

Спецоперация на Украине уже началась, когда премьер-министр Имран Хан приехал в Москву. Он сказал, что Пакистан продолжит импортировать пшеницу и газ из России, несмотря на широкомасштабные международные санкции.

"Что вы (на Западе) о нас думаете? Что мы ваши рабы… и что бы вы ни сказали — мы будем это делать?" — прокомментировал Хан давление Запада.

Сюзерена — на вилы: в мире меняется парадигма взаимодействия

Ключевая вещь, которая сейчас происходит, — экономический и политический центр мира перемещается из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. Смотреть всем надо на восток и юго-восток, а не на запад. И Россия туда смотрит, наконец "восточный вектор", о котором было заявлено давно, начал обрастать "мясом".

И этот вектор будет иметь успех во всём мире, так как при нём меняется парадигма отношений: подчинение сюзерену в обмен на кнут и пряник — на взаимовыгодные отношения со всеми, основанные на равенстве и достоинстве.

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