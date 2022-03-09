Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией

Перепалка между Польшей и США о том, с каких аэродромов должны взлетать передаваемые Украине истребители, полностью дискредитирует пункт 5 НАТО о коллективной обороне.

ЕС предложил Болгарии, Словакии и Польше отдать свои военные самолёты Украине

О том, что ЕС готов поставить Украине боевые самолёты, заявил 28 февраля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, заверивший, что "есть страны", которые готовы поставить Украине истребители и штурмовики.

"Воздушное пространство Украины в западном направлении открыто, и это возможно", — сказал он, комментируя соответствующую просьбу Киева.

Предполагалось, что это будут самолёты советского производства, которые имеются на вооружении Болгарии, Словакии, Польши. Пресс-служба ВМС ВСУ сообщала, что Болгария передаст им 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолётов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

Минобороны РФ предупредило об ответственности

Однако после того, как Минобороны России предупредило о том, что страны, которые поставят Украине самолёты, могут считаться участниками конфликта, дело застопорилось.

Сначала дала задний ход Болгария. 1 марта премьер-министр Кирилл Петков сказал, что у страны есть небольшое количество боевых машин в рабочем состоянии, которые она не может передать никому.

"Количество их абсолютно недостаточно, чтобы защищать наше небо и абсурдно утверждение о том, что мы их будем сейчас отдавать", — сказал Петков.

К этому мнению присоединилась Словакия. Пресс-секретарь минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова заявила 5 марта, что Словакия не может передать (Украине) "такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены".

"Футбол" в действии: аэродромы чьей страны будут задействованы?

Дольше всех пыталась "передать" самолёты Польша. Вопрос стоял в том, с каких аэродромов эти самолёты должны взлететь и, вероятно, на которые возвращаться, так как на Украине пригодных военных аэродромов не осталось.

Поляки приняли решение возложить ответственность за этот шаг на США и НАТО и предложили по линии МИД, чтобы эти самолёты взлетели с базы США в Германии.

"Власти Республики Польша после консультаций с президентом и правительством Польши готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолёты МиГ-29 на базу в Рамштайне и передать их в распоряжение правительства Соединённых Штатов Америки", — написано в заявлении, опубликованном на сайте польского МИД.

Однако во вторник, 8 марта, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подчеркнула, что передача самолётов США не была "предварительно согласована" с администрацией и выглядит как "неожиданный" шаг со стороны поляков.

"Насколько я знаю, с нами ранее не консультировались, что нам планируют передать эти самолёты", — сказала Нуланд во время слушаний в сенатском внешнеполитическом комитете по Украине.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил на тех же слушаниях, что Польша будет "более естественным партнёром" для передачи Украине старых МиГов.

Со своей стороны, официальный представитель Пентагона Джон Кирби написал в Twitter, что "перспектива появления" истребителей в распоряжении США, "вызывает серьёзные опасения у всего НАТО", добавив, что не видит фактического обоснования такого предложения.

"В конечном итоге польское правительство само должно решить, передать ли принадлежащие Польше самолёты Украине", — уточнил Кирби.

Слово в среду, 9 марта, снова взяла Польша в лице замминистра МИД Павла Яблонского, который выразил уверенность, что решения по этому вопросу должны приниматься в рамках НАТО.

"Мы готовы к самым разным формам действий, но приоритетом всегда должна быть безопасность Польши. Не может быть, чтобы Польша как единственная страна НАТО несла риск, а другие страны не должны были бы компенсировать или каким-либо образом делить его с нами", — сказал Яблонский.

Дискредитация коллективной обороны НАТО

Перепалка между США и Польшей — это полная дискредитация пресловутой 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Поставь поляки самолёты Украине со своих аэродромов, НАТО не подумает вступиться за них в случае военного ответа России.

Такая же ситуация была в 2015 году, когда во время российско-турецкого конфликта из-за сбитого лётчика Олега Пешкова США и Европа не выразили ни малейшего желания воевать с Россией за Турцию. Реджеп Эрдоган звонил в штаб-квартиру НАТО с просьбой о помощи, но ему отказали.

То есть ситуация выглядит так: если Турция, Польша, Болгария и другие захотят повоевать с Россией — вперёд, но это национальный уровень, а не по линии НАТО.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что инициатива ЕС о направлении Украине боевых самолётов разбилась о страх прямого столкновения с ВС РФ. Можно резюмировать, что все эти разговоры о поставках Украине МиГ-29 — это не более чем "хайп" и "понты", к реальности отношения не имеющие.

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