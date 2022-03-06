Украина не объявляла России войну, что множит список преступлений, за которые будут судить бандеровский режим.
Объявление войны как опция международного права говорит о том, что война — не беззаконие, не отмена всех и всяческих ограничений, а переход в иной правовой режим.
Совет Безопасности ООН был создан именно для того, чтобы исключить войну, как способ решения конфликтов между государствами. Тем не менее, согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут "самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации".
Россия действовала в этих рамках, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости.
В ситуации объявленной войны у международного сообщества есть ясность относительно того, кто и по каким причинам начал военные действия, а на участников военных действий, журналистов и гражданское население начинают распространяться нормы международного гуманитарного права (Женевские конвенции и др.)
Режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий.
Официально объявление войны после Второй мировой войны не применялось, тем не менее, Женевская конвенция 1949 года была разработана для применения даже без официального объявления войны. Была создана база международных норм (на базе конвенции о правилах ведения войны 1907 года в Гааге) о том, как и почему конфликт может возникать на законных основаниях.
Эти нормы предполагают:
Киев на условия ультиматума не пошёл и должен был бы объявить международному сообществу свои аргументы, но их до сих пор нет кроме лепета о том, что "мы не нацисты" и "ядерную бомбу создавать не собираемся". На Украине введено лишь военное положение, которое является режимом рестрикций для населения и не более того.
Для такой нерешительности есть несколько причин:
Что же касается ослабления России, то люди, которые так её ненавидят, плохо знают русских и не понимают, что российская армия находится в бою уже тридцать лет: Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, две чеченские войны (которые в сумме были масштабнее операции на Украине), Сирия, Казахстан. России привычна ситуация, когда её солдаты воюют, её экономика долго готовилась к битве на Украине за своё будущее как суверенного государства.
Россия достигнет своих целей демилитаризации и денацификации Украины и надолго, если не навсегда, отодвинет от себя угрозу войны на своей территории.
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