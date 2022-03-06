Почему Украина не объявила России войну

Украина не объявляла России войну, что множит список преступлений, за которые будут судить бандеровский режим.

Война — это не беззаконие, а переход в другой правовой режим

Объявление войны как опция международного права говорит о том, что война — не беззаконие, не отмена всех и всяческих ограничений, а переход в иной правовой режим.

Совет Безопасности ООН был создан именно для того, чтобы исключить войну, как способ решения конфликтов между государствами. Тем не менее, согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут "самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации".

Россия действовала в этих рамках, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости.

В ситуации объявленной войны у международного сообщества есть ясность относительно того, кто и по каким причинам начал военные действия, а на участников военных действий, журналистов и гражданское население начинают распространяться нормы международного гуманитарного права (Женевские конвенции и др.)

Режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий.

Россия проводит спецоперацию согласно международному праву

Официально объявление войны после Второй мировой войны не применялось, тем не менее, Женевская конвенция 1949 года была разработана для применения даже без официального объявления войны. Была создана база международных норм (на базе конвенции о правилах ведения войны 1907 года в Гааге) о том, как и почему конфликт может возникать на законных основаниях.

Эти нормы предполагают:

объявление о намерении предпринять насильственные действия (сделано на Совбезе РФ);

объяснение причины (угроза безопасности России из-за продвижения НАТО к её границам, геноцид населения Донецкой и Луганской республик, проводимый нацистами);

предложение того, что может предотвратить это (признать Крым и ЛДНР, провести денацификацию и демилитаризацию). Владимир Путин выступил с заявлением, в котором, сославшись на статью 51 Устава ООН и на право наций на самоопределение по статье 1, подчеркнул правомерность действий РФ.

Киев ведёт необъявленную войну

Киев на условия ультиматума не пошёл и должен был бы объявить международному сообществу свои аргументы, но их до сих пор нет кроме лепета о том, что "мы не нацисты" и "ядерную бомбу создавать не собираемся". На Украине введено лишь военное положение, которое является режимом рестрикций для населения и не более того.

Для такой нерешительности есть несколько причин:

объявившему войну придется выполнять правила ведения боевых действий, согласно конвенции 1907 года в Гааге и Женевских конвенций, которые запрещают открывать огонь по мирному населению, жилым кварталам, разрушать важнейшие объекты жизнеобеспечения населения, пытать военнопленных.

Именно такой тактики придерживаются ВСУ , что множит список преступлений, который ляжет на стол судьям, которые будут судить бандеровский режим.

Именно такой тактики придерживаются ВСУ , что множит список преступлений, который ляжет на стол судьям, которые будут судить бандеровский режим. государствам, объявившим войну, не предоставляется помощь Международного валютного фонда (МВФ), так как они считаются некредитоспособными. Внешний долг Украины составляет более 57 миллиардов долларов. Недавно Киев попросил МВФ списать ему долги, но власти США пообещали лишь обеспечить Украине гарантии суверенных кредитов в размере до миллиарда долларов. То есть, если Киев по какой-то причине не сможет отдать ранее взятый кредит, то за него заплатит Вашингтон, и Украина будет должна уже ему. Долговая яма, куда Запад затащил Украину, выгодна США, к тому же она позволяет раскручивать маховик войны с РФ, якобы ослабляя её.

в состоянии войны нельзя подавать заявку в ЕС и НАТО. Кандидаты на членство в ЕС должны иметь четко определённые и укреплённые границы, а также территориальную целостность, и решать свои двусторонние проблемы с соседями. Украина недавно подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Втянуть Европу в войну — это цель Киева. Это как последняя надежда на "армию Венка".

Ослабит ли военная операция на Украине Россию

Что же касается ослабления России, то люди, которые так её ненавидят, плохо знают русских и не понимают, что российская армия находится в бою уже тридцать лет: Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, две чеченские войны (которые в сумме были масштабнее операции на Украине), Сирия, Казахстан. России привычна ситуация, когда её солдаты воюют, её экономика долго готовилась к битве на Украине за своё будущее как суверенного государства.

Россия достигнет своих целей демилитаризации и денацификации Украины и надолго, если не навсегда, отодвинет от себя угрозу войны на своей территории.

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