Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу

Украинский исход в Европу составит 6-7 млн человек. Эти люди принесут туда свою философию "не зъим, так поднадкусываю". Глянцевая солидарность европейцев сменится затаённой ненавистью, что отразится на общественно-политической ситуации во многих странах.

Прошла неделя, как украинские беженцы наводнили приграничные страны. Большинство едет в Польшу (400 тысяч), Молдавию (100 тысяч), Румынию, Германию, благо там открыт режим наибольшего благоприятствования. Выделяется бесплатное жильё, питание, кладутся деньги на карточку, даётся вид на жительство до трёх лет, предоставляются рабочие места, бесплатное медицинское образование и обучение.

Однако "беженцы" оказались не только разборчивыми, но и навязывающими свою идеологию и просто вандалами. И если в Польше и Германии информационное поле сейчас подчищается, то в Молдавии до этого руки не доходят. Интернет полон роликов от возмущённых молдаван.

Молдавия угрожает "ответкой" украинцам

На одном из роликов молодой человек приветствует 30% украинских беженцев, а к остальным у него претензии: они везде дерутся, бунтуют, орут "Слава Украине", предъявляют претензии, что их обслуживают на русском языке.

"Если не нравится, п….те откуда пришли. Нам нет дела до вашей Украины. Молдавский народ отдаёт вам последний кусок хлеба, будьте людьми", — говорит молодой человек.

Ещё один блогер напоминает, что в Молдавии помнят, как в Одессе c молдавских авто снимали номера и призывали получить их обратно за деньги. "Может пойти ответка", — говорит мужчина и стыдит президента Майю Санду за то, что своим нищим бабушкам она не помогает, а этим зажравшимся беженцам — всё бесплатно.

В другом ролике видно, как возмущается житель села Чинишеуцы Резинского района тем, что постамент мемориального комплекса, возведённого в честь героев Великой Отечественной войны на деньги, собранные мирными жителями, ночью украинцы покрасили в цвета своего флага. Он обращается к вандалам и говорит, что свою энергию надо тратить не здесь, а в своей стране на войне против русских.

В Сети есть также видео от волонтёра Максима Лянка, который рассказал историю друга, предоставившего семье беженцев свою квартиру с евроремонтом, а они обчистили её, утащив телевизор. Другие беженцы потребовали "девочек", а одна украинка в ответ на предложение помощи заявила: "Мы не нищие, как ваша Молдавия, которую мы воспринимаем как общежитие".

Ещё одна дама, которую бесплатно разместили в лучшем отеле Кишинёва, принялась его критиковать: "Пять звёзд, а даже на три не тянет, и бассейн не работает. Я хочу получить комфорт, к которому привыкла".

В Польше пока царит глянцевая солидарность, но взрыв будет

Поляки пока разгоняют волну о том, как польское общество охвачено сочувствием и солидарностью к украинским беженцам. Однако, согласно анализу Института исследований интернета и социальных сетей, количество сообщений о беженцах в польском интернете увеличилось многократно. За 24 часа появилось более 120 тысяч записей на эту тему, и многие из них негативные.

Например, пишут, что в Перемышле "группа мужчин" напала на беженцев. Они матерно кричали на прибывающих людей с призывами убираться обратно. Информация о предполагаемом росте преступности в Перемышле в связи с мигрантами не соответствует действительности, утверждают польские СМИ. Как знать...

А вот что увидели немцы, которые выделили автобусы для перевозки украинцев: битые стекла, рваные сидения, поручни, двери и так далее. Из пояснений понятно, что украинцы стреляли по автобусу из огнестрельного оружия.

Украинцы навяжут в Европе борьбу с местным населением

Многие украинцы используют спецоперацию РФ для того, чтобы оказаться в ЕС в статусе беженца. Для перемещения в ЕС сейчас самый выгодный момент. По некоторым данным, в результате переформатирования украинского государства с Украины уедут от пяти до семи миллионов человек.

Как пишет в своём Telеgram-канале белорусский аналитик Алексей Дзермант, в Польше уже есть заметное напряжение из-за прибывающих беженцев. Поляки хоть и заявляют о солидарности с украинцами, но реально относятся к ним как к "быдлу", указывает он.

По мнению Алексея Дзерманта, польское общество после миграционной волны сильно изменится, станет больше шовинизма, нетерпимости и расколов. Вся Европа почувствует эту волну, и эффект от неё будет не в пользу Европы.

"Европа продолжит фрагментироваться и наряду с арабским, турецким, африканским элементом там появится украинский-восточнославянский, начнётся борьба за место под солнцем, борьба всех со всеми, в том числе с автохтонами. В общем, Европа станет другой", — указывает аналитик.

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