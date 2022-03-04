Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули

В ЕС нельзя вступить по ускоренной процедуре, почему же Украину, Грузию и Молдавию обманули и заставили написать соответствующие заявления.

Украина, Грузия и Молдавия вступают в ЕС. Откуда энтузиазм?

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подписал заявление на вступление в ЕС "по ускоренной процедуре", это же сделали в четверг, 3 марта, руководители Грузии и Молдавии.

Посмотрим, откуда "ноги растут" у этого энтузиазма. Угадать можно сразу — из Польши. Сейм 3 марта принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата в ЕС, ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию с призывом начать процедуру предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

Сейм также обратился с просьбой "о включении Украины в европейский инструмент восстановления и укрепления устойчивости, а также о создании отдельного фонда поддержки восстановления военных разрушений".

"Украина могла бы стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни", — указал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Это вопрос политического решения", — добавил он, подчеркнув, что обращение в Брюссель подписали лидеры

Болгарии,

Чехии,

Эстонии,

Латвии,

Литвы,

Польши,

Словакии

и Словении.

Париж и Берлин признали неактуальность расширения ЕС

Но пыл восточного блока, плотно сидящего на дотациях ЕС, остудили доноры союза. На фоне инфляции и удорожания энергоресурсов, отдавать деньги на восстановление Украины и других, потерявших территории из-за ненависти к России, это значит вызвать протесты своего населения.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассмотрение заявок пока не актуально.

"Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идёт. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, мы должны сделать всё возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли. Об украинской заявке можно сказать, что сейчас речь идёт об организации конкретной помощи", — заявил канцлер телеканалу ZDF.

Не поддерживает расширение и Франция, где лишь 29% населения страны выступают за расширение ЕС, и уж точно этот вопрос не будет подниматься перед президентскими выборами в апреле.

Издание francetvinfo.fr указывает, что в учредительных документах ЕС не предусмотрена ускоренная процедура и уж точно она не будет создаваться под Украину, потому что это будет означать модификацию договоров.

"Помимо того, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в союз, мы не знаем также, каким будет статус Украины завтра, останется ли она независимой страной. Ещё одно препятствие — экономическое положение. Доход на душу населения там в четыре раза ниже, чем в Румынии, которая и без того является самой бедной страной союза", — утверждает издание.

То есть очевидно, что инициатива Польши не была согласована в Париже и в Берлине. Отсюда можно сделать вывод, что просящие за Украину — это страны, которые чётко следуют указаниям США, а не Брюсселя, иначе бы Западная Европа так не отреагировала.

Расширяясь, ЕС будет слабеть экономически и политически, именно это и надо США, чтобы добить конкурента.

Реакция России на вступление в ЕС Украины

Реакция России на энтузиазм Украины, Грузии и Молдавии была спокойной.

"ЕС — это не военно-политический блок. Эта тема лежит в другой плоскости", — пояснил пресс-атташе Дмитрий Песков.

В Москве понимают, что это не более чем политический пиар. Вступление в ЕС, как впрочем в любой такой блок, — это процесс, который требует огромной подготовительной работы, к тому же нынешняя власть на Украине будет смещена, а следующая не будет вступать в ЕС, а вступит в ЕАЭС и тоже не сразу.

Судьба Молдавии и Грузии, как и Украины, тоже неопределённа, возможно, последует присоединение к РФ Южной Осетии и Приднестровья, что принесёт нестабильность в эти страны, вплоть опять до военных столкновений. Грузия к тому же не граничит с ЕС.

И наконец, чтобы вступить в ЕС, надо сначала вступить в НАТО, таков порядок, что для этих стран стало после событий на Украине невозможно в принципе.

Западу надо переходить к realpolitik

У Запада не осталось иного выхода, как признать сферу влияния России и рассматривать Молдавию, Грузию и Украину как нейтральные страны с закреплением этого статуса в соответствующих договорённостях. Со временем ЕС больше не будет опорой США в регионе, в конечном счёте сблизится с Россией и наладит с ней более тесные связи.

Подождём понимания этого вопроса в Европе. Процесс будет идти тем скорее, чем выше будут цены на энергоресурсы, металлы, удобрения и зерно и чем скорее провалится попытка изолировать Россию технологически. Отключение банков РФ от системы SWIFT не ограничивает их возможности по осуществлению платежей в иностранной валюте. Это только замедляет платежи и делает их дороже.

Технологические компании Китая

Huawei,

Xiaomi,

Honor,

Oppo,

Realme

отказались от санкций. Банковский и страховой регуляторы Китая заявили, что выступают против финансовых санкций против России и не присоединятся к ним.

На прошлой неделе компания Didi объявила, что уходит из России "в связи с изменением рыночных условий", но после этого поменяла мнение и теперь утверждает, что не будет закрывать свой бизнес в России.

Для китайских компаний сегодня, как и для других, политический вопрос важнее экономического. Какой тон задаст Пекин, такого тона и будут придерживаться китайские компании. И сейчас этот тон — поддержка России "по умолчанию".

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