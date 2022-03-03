Военный эксперт назвал последствия прибытия иностранных наёмников на Украину

Военный эксперт, историк Юрий Кнутов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение украинского президента Владимира Зеленского о прибытии 16 тысяч иностранных добровольцев для противостояния спецоперации РФ по принуждению к миру.

"На мой взгляд, вот это наёмники — это как раз люди, которые едут в нарушение действующих норм ООН и так далее. Украина поставила свою подпись в документе о запрете на использование наёмников. Двуличие Запада в этом очень чётко проявляется", — сказал специалист.

По его словам, на Украину под видом добровольцев приедут в первую очередь тренера, которые обучат работе с оружием военно-политического блока НАТО. Также эксперт подчеркнул, что разрешение властей западных стран своим гражданам участвовать в конфликте является прикрытием.

"Есть такая хитрая схема. НАТО заявляет, что войска не посылают. Но политики, на самом деле, посылают добровольцев, якобы, добровольцев, хотя на самом деле они — военнослужащие, советники и инструкторы. Это люди подготовленные. Это осложнит, конечно, обстановку", — добавил историк.

Однако он заявил, что участие наёмников в конфликте можно назвать терпимым. Главное, чтобы, например, Польша не предоставляла Киеву боевые самолёты, отметил Кнутов. По его мнению, после такого решения начнётся война России и альянса НАТО.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украину прибудут 16 тысяч иностранных наёмников. Как заявил глава страны, их целью является участие в боевых действиях против армии России.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", — предупредил президент.

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