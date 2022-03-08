Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России

США запретили импорт энергоносителей из России, но ЕС не сможет поддержать эти санкции из-за позиции некоторых стран, в частности, Болгарии.

Болгария наложит вето на невыгодные для себя санкции

Администрация Джо Байдена подталкивает европейцев к введению эмбарго на импорт российской нефти и газа. Болгария эмбарго не поддержит, а значит и ЕС.

Премьер Кирилл Петков, выступая в Национальном Собрании во вторник заявил, что правительство не поддержит санкции против России, невыгодные для Болгарии.

Ранее в интервью "Рейтер" Петков отметил, что болгарская экономика не имеет альтернативы российским поставкам газа, а её единственный нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской компании "Лукойл", которая обеспечивает более 60% потребляемого в стране топлива.

"Мы поддерживаем те санкции, которые мы можем поддержать", — сказал Петков.

Радев поддержал правительство Петкова

Петков добавил, не конкретизируя, что такая позиция в ЕС не только у Болгарии.

Позднее премьера поддержал и президент Болгарии Румен Радев.

"Если мы хотим разрушить нашу экономику, мы должны поддержать санкции в отношении газа и нефти против России", — заявил журналистам Радев. "Премьер-министр прав, — был непреклонен Радев.

Никто не сможет заменить ЕС поставки газа из России

Болгарский эксперт в области энергетики Явор Куюмджиев в комментарии решения своих властей прогнозирует тяжёлые времена для Болгарии.

"Всего за один день мы наблюдаем 20-процентный скачок цен на мировых рынках. Это будет продолжаться, потому что Европе негде взять энергию, чтобы заменить Россию. Всё производство ЕС — энергоёмкое. Жестокая инфляция неминуема, — сказал Куюмджиев.

Эксперт напомнил, что более 45% природного газа в Европе поступает из России, и ни американцы, ни катарцы, ни австралийцы не смогут заместить эти поставки.

"США добывают 914 миллиардов кубометров газа, их потребление составляет 950 миллиардов. Своими ресурсами они даже не могут покрыть свое потребление. Поэтому они покупают у Катара и Австралии газ дешевле, а нам, европейцам, продают по более высоким ценам. То, что Катар может продавать нам природный газ — это смешно. В Катаре в 2021 году было добыто 150 миллиардов кубометров. Это не покрывает половину поставок России, а более 50% газа Катара идет на Дальний Восток. Без российского газа не обойтись", — сказал Куюмджиев .

Он отверг и вариант поставок из Азербайджана.

"Экспортировать можно не более 30 млрд кубометров газа — это вряд ли покроет потребности Турции, немного Греции и Болгарии", — сказал эксперт.

Он также предрек трудности с оплатой рублями будущих поставок из России. Такое требование вступило в силу после того, как Владимир Путин объявил "чёрный" список недружественных стран, в том числе и Болгарию.

"Её тоже ждут очень непростые времена", — спрогнозировал эксперт по энергетике.

Кто поддержал Болгарию

Кроме болгарских властей венгерский министр иностранных дел и иностранных дел Петер Сийярто решительно заявил, что импорт российского газа не может быть запрещен, так как это поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также высказалась в поддержку импорта российского газа в двух интервью немецким СМИ в воскресенье.

"Это не имеет смысла, если через три недели мы поймем, что у Германии осталось ресурсов всего на несколько дней для обеспечения генерации электричества", — сказала министр иностранных дел Германии.

В 2021 году на энергоносители пришлось 62% импорта ЕС из России на сумму 99 млрд евро. Москва обеспечивает 20% потребности Европы в сырой нефти и 40% потребности в газе. Для сравнения, российская нефть составляет всего 3% американского импорта. Однако в Европе существуют значительные различия в уровне зависимости от России. На российскую нефть, например, приходится лишь 8% импорта нефти Великобритании, 9% — Франции и почти 42% — Германии.

Сама перспектива эмбарго на российскую нефть со стороны США и Европы заставила рынки в понедельник нервничать. Цена барреля нефти Brent приблизилась к 140 долларам.

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