"No pasaran": Китай готов помогать России экономически и в военной области

Попытка США надавить на Китай на переговорах в Риме провалилась. Пекин твёрдо заявил, что будет помогать России экономически и, если понадобится, военным путём.

А FT пишет, что Пекин ещё и пригрозил Вашингтону встречными санкциями, если тот решит помешать.

США обещают Китаю санкции за неповиновение и "агрессивное" поведение

В понедельник, 14 марта, в Риме состоялась семичасовая встреча между высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи и советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Совместного заявления не последовало.

Накануне последовали несколько откровенно силовых высказываний в адрес Китая.

Так, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США создадут для Китая "значительные последствия" в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против РФ.

Генерал Кеннет С. Уилсбах, командующий Тихоокеанским флотом, утверждал, что в целом Китай действует в Тихоокеанском регионе "во многих случаях вне закона", периодически совершая вторжение на соседние территории, используя "хищнические методы кредитования" для достижения влияния в ряде стран и отрицая демократию в Гонконге.

Генерал добавил, что одним из "ключевых уроков", который китайцы должны извлечь из "российского вторжения" на Украину, является "солидарность мирового сообщества" в противодействии "неспровоцированному нападению на соседа" и обременительные санкции, которые нанесли экономический ущерб Москве.

"Я надеюсь, что Китай осознаёт это", — добавил он. И что если Китай будет вести себя аналогичным образом в отношении Тайваня или другого соседа, "произойдёт что-то более серьёзное", сказал Уилсбах.

Некоторые западные СМИ также раскручивали готовность Китая оказать "военную и финансовую помощь России", говорилось о "потенциальных последствиях" для Китая в случае оказания такой поддержки РФ.

На Китай угрозы США не оказали влияния

Как пишут CNN и The Guardian, на Китай эти угрозы не оказали влияния, и он уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку в её спецоперации на Украине и рассматривает возможность отправки ей военных грузов, в том числе беспилотников.

"Ключ здесь в том, чтобы сначала заставить Китай пересчитать и переоценить свою позицию. Мы не видим признаков такой переоценки, — сказал Guardian официальный представитель США, знакомый с дискуссиями. — Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и сегодня (в Риме) это подчеркнули. Вопрос в том, пойдут ли они дальше".

Китайские эксперты считают, что встреча в Риме дала Пекину возможность прямо изложить последовательную позицию страны по украинскому вопросу.

Если воссоединение с Тайванем придётся проводить силой, Китай сделает это без колебаний

Попытка США оказать давление на Китай с целью заставить его изменить позицию в кризисе на Украине не увенчалась успехом, сказал Global Times декан Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо.

"Китай очень недоволен позицией администрации Джозефа Байдена в отношении тайваньского вопроса. Поскольку администрация Байдена не изменила своего фундаментального мышления в отношении Китая, а её дипломатия на китайском направлении контролируется "ястребами", мы вряд ли увидим значительные улучшения в китайско-американских отношениях", — отметил он.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян, со своей стороны, подчеркнул, что США недооценивает твёрдую позицию Китая.

"Сколько бы Вашингтон ни пытался блефовать и угрожать Пекину потенциальными санкциями, это не окажет никакого влияния на основные интересы Китая. Если воссоединение с Тайванем придётся проводить силой, Китай завершит его без колебаний", — сказал Лю Сян.

Что произошло уже после римской встречи

Россия и Китай объединились против США, заставляя их объяснить, что делается в биолабораториях по всему миру . МИД Китая потребовал в среду, 16 марта, от США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины. Эта тема как никогда важна Китаю, чтобы не платить Западу компенсации за "китайский вирус".

. МИД Китая потребовал в среду, 16 марта, от США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины. Эта тема как никогда важна Китаю, чтобы не платить Западу компенсации за "китайский вирус". Открыт новый сухопутный контейнерный сервис из Китая в Россию между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом через Казахстан. В РЖД отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. В дальнейшем компания планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять четыре поезда ежемесячно.

между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом через Казахстан. В РЖД отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. В дальнейшем компания планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять четыре поезда ежемесячно. Во вторник, 15 марта, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что поддерживает инициативу Индонезии не включать кризис на Украине в повестку встречи G20 .

заявил, что поддерживает инициативу Индонезии . Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что эскалация антироссийских санкций усложняет трудный процесс восстановления мировой экономики.

Китай готов выстраивать мир против США

Экономика Китая является второй по величине в мире и ключевой частью глобальных цепочек поставок. Она влияет на глобальные рынки гораздо сильнее, чем российская. Любой шаг по санкциям в отношении Китая будет означать гораздо более серьёзные глобальные последствия и, вероятно, катастрофический экономический ущерб для Запада.

FT пишет, что Китай готов к контрсанкциям против США.

"Нереально ожидать, что развивающиеся рынки в массовом порядке окончательно выберут европейско-американский политико-экономический лагерь, а не китайский. Резолюция ООН, осуждающая вторжение, хотя и была принята подавляющим большинством голосов, получила значительное число воздержавшихся в Африке и Азии, включая Индию и Южную Африку, а также в самом Китае. Это не новая холодная война, а если это так, то половина развивающегося мира захочет участвовать в новом движении неприсоединения", — указывает газета.

Китай действительно начал работать в указанном направлении и обсуждает с Саудовской Аравией расчёты за нефть в юанях, сообщила WSJ. Если это случится, это будет конец "нефтедоллара" и гегемонии финансовой системы США.

Читайте по теме:

"Гиена" Европы Польша втягивает мир в третью мировую войну

Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине?

Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен