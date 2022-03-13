Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине?

Депутат Думы Леонид Слуцкий огорошил признанием, что в переговорах с Киевом намечена "единая позиция", и уже якобы готовы документы для подписания.

Слуцкий объявил о готовых к подписанию документах с Киевом

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в их начале и сегодня, то есть существенный прогресс. Он может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — заявил Слуцкий в интервью RT.

По его мнению, подписание документов снизит "градус напряжения" между странами и, самое главное, "поможет спасти многих людей".

Казалось бы, какие переговоры с нацистами, если военное превосходство российской армии не вызывает сомнений, чеченский спецназ находится в 7 км от Киева во главе с Рамзаном Кадыровым, а украинский министр Дмитрий Кулеба пригрозил "устранением" президента Владимира Путина .

"Я считаю, что эта война — решение президента Путина. Я считаю, что устранения президента Путина будет достаточно, чтобы остановить войну", — заявил Кулеба на английском языке в видеообращении.

О чём Слуцкий договорился с Украиной

Есть несколько объяснений заявлениям депутата Слуцкого:

Слуцкий сдаёт позиции Владимира Путина, который заявляет о необходимости денацификации и признании Украиной Крыма российским и независимости ЛДНР. Кстати, "пацифистов" мы уже слышали не раз, начиная от секретаря Совбеза Николая Патрушева с его предложением на Совбезе — а давайте ещё попробуем уговорить США, и заканчивая голосом МИДа Марией Захаровой , заявившей, что РФ не покушается на государственность Украины.

с его предложением на Совбезе — а давайте ещё попробуем уговорить США, и заканчивая голосом МИДа , заявившей, что РФ не покушается на государственность Украины. дипломатическая данность. Выиграть войну — одно, а признать итоги на международном уровне — это другое. Если украинцы признают Крым российским, сделают Украину нейтральной и сдадут преступников, какой смысл превращать страну в квази Ливию на нашей границе?

власти РФ идут в старой парадигме международных отношений, которые сами же и разрушили военной операцией, то есть сам Путин приказал сделать скидки бандеровцам.

в Киеве почувствовали, что можно потерять не только юго-восток, а всю страну и готовы закрепиться на существующих позициях. В Кремле же подумали об экономическом факторе — на какие деньги восстанавливать разрушенное? К тому же умирать за галичан нет смысла. То есть переговоры идут о разделе Украины.

речь идёт только о гуманитарных коридорах — не более, не нужны потери среди мирного населения. А на самом деле Кремль остановит операцию только в одном случае — полной капитуляции Украины. Если последнее верно, то депутату Слуцкому надо выражаться более корректно. С другой стороны, как переговорщики из Киева влияют на гуманитарные коридоры? Кто им подчиняется? Азовцы (запрещены в РФ) из Мариуполя — точно нет.

договариваются о сдаче без боя Киева и других городов для того, чтобы сохранить жизни и российских солдат тоже.

военная машина России выдохлась, а санкцонный гнёт смертелен для экономики РФ, надо закреплять то, что удалось отвоевать.

Подоляк считает, что Россия стала "более адекватной"

На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил СМИ, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе.

"У нас есть все предложения, которые, так или иначе, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. Российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит, но ещё какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", — сказал Подоляк.

Утверждают, что президент Владимир Путин не проиграл ни одной войны, но он ни одной войны и не закончил безоговорочной победой (в Грузии, Приднестровье, на Донбассе в 2014 году, в Сирии, даже по чеченской войне — сомнения в перспективе после транзита власти). Вести переговоры с украинскими нацистами, это всё равно, что вести переговоры с фашистами после самоубийства Гитлера. Против России сейчас фактически воюет опять вся Европа, только вместо "голубой дивизии" и легионеров СС — "добровольцы".

Это рубеж, который не пройти без потерь. Пройдёт ли Россия этот путь — очень тяжёлый, но необходимый, будет зависеть от руководства страны и от каждого из россиян.

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