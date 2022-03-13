Депутат Думы Леонид Слуцкий огорошил признанием, что в переговорах с Киевом намечена "единая позиция", и уже якобы готовы документы для подписания.
"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в их начале и сегодня, то есть существенный прогресс. Он может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — заявил Слуцкий в интервью RT.
По его мнению, подписание документов снизит "градус напряжения" между странами и, самое главное, "поможет спасти многих людей".
Казалось бы, какие переговоры с нацистами, если военное превосходство российской армии не вызывает сомнений, чеченский спецназ находится в 7 км от Киева во главе с Рамзаном Кадыровым, а украинский министр Дмитрий Кулеба пригрозил "устранением" президента Владимира Путина .
"Я считаю, что эта война — решение президента Путина. Я считаю, что устранения президента Путина будет достаточно, чтобы остановить войну", — заявил Кулеба на английском языке в видеообращении.
Есть несколько объяснений заявлениям депутата Слуцкого:
На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил СМИ, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе.
"У нас есть все предложения, которые, так или иначе, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. Российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит, но ещё какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", — сказал Подоляк.
Утверждают, что президент Владимир Путин не проиграл ни одной войны, но он ни одной войны и не закончил безоговорочной победой (в Грузии, Приднестровье, на Донбассе в 2014 году, в Сирии, даже по чеченской войне — сомнения в перспективе после транзита власти). Вести переговоры с украинскими нацистами, это всё равно, что вести переговоры с фашистами после самоубийства Гитлера. Против России сейчас фактически воюет опять вся Европа, только вместо "голубой дивизии" и легионеров СС — "добровольцы".
Это рубеж, который не пройти без потерь. Пройдёт ли Россия этот путь — очень тяжёлый, но необходимый, будет зависеть от руководства страны и от каждого из россиян.
Читайте по теме: Латвия рискует попасть под каток денацификации
Победить нацизм с помощью Зеленского — эксперт Кнутов объяснил позицию Кремля
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.