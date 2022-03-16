"Гиена" Европы Польша втягивает мир в третью мировую войну

Польша не сделала никаких выводов из своих трёх разделов и упорно пытается организовать третью мировую войну, предлагая "миротворческую" миссию НАТО на Украине.

Польша предложила ввести войска НАТО на Украину

Во вторник, 15 марта, в Киеве (сомнительно, что именно там) была организована встреча Владимира Зеленского

с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ,

, вице-премьером по вопросам безопасности, главой правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярославом Качиньским ,

, премьерами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей, соответственно.

Качиньский по итогам переговоров предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию "более широкого" состава.

"Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, ещё более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины, которая, конечно, с согласия президента и правительства, окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия", — сказал Качиньский. "Это с точки зрения международного права будет вполне приемлемо и ни в коем случае не будет поводом для войны", — заверил он.

Последнее утверждение ложно, так как идея предполагает прямой военный конфликт между НАТО и его государствами-членами и Россией и шире — с ОДКБ.

Польские политики взяли за моду бросаться словами, которые в нынешних условиях ведут к эскалации. История ничему поляков не учит, они, по всей видимости, хотят четвёртого раздела Польши или просто самоуничтожиться.

С Россией бесполезно торговаться, она свои задачи решит

Как сказал Pravda.Ru ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков, Ярослав Качиньский — это не та фигура, которая может делать заявления от имени НАТО, а за его предложением стоит желание "сделать себе политический капитал".

"Это знак солидарности с киевским режимом, но больше походит на фарс", — так охарактеризовал встречу в Киеве Сергей Ермаков.

По словам эксперта, в НАТО понимают, что предложения России о гарантиях безопасности, которые были сделаны в декабре прошлого года, были отвергнуты бездумно и "это привело к тому кризису, который мы наблюдаем".

"НАТО не изъявил желание помогать Украине теми силами и средствами, о которых их так просит киевский режим. Никакой бесполётной зоны, ни прочего не будет, потому что НАТО вполне справедливо опасается столкновения с Российской Федерацией. Поэтому на этой площадке (в Киеве), тем более от имени НАТО, такой политический торг просто неуместен", — сказал Сергей Ермаков.

Польша — гиена Европы

Польша всегда была "гиеной" Европы, по образному выражению Уинстона Черчилля. Вот несколько фактов, которые говорят, что это верная характеристика.

После окончания Первой мировой войны Польша оккупировала Западную Украину и Западную Белоруссию — территории Российской империи, которые не смогло защитить молодое советское государство. На Украине весной 1920 года поляки проводили еврейские погромы и массовые расстрелы. В городе Ровно поляки расстреляли более трёх тысяч мирных жителей, в городе Тетиеве — около четырёх тысяч евреев. В польских лагерях были расстреляны тысячи красноармейцев, попавших в плен. Лишь в 1939 году эти земли были освобождены советской армией.

В том же 1920 году поляки захватили Вильнюс и прилегающий к нему район — всего около трети территории Литовской Республики. СССР после войны вернул Литве эти территории.

Польша стала первым государством, заключившим пакт о ненападении с нацистской Германией. Он был подписан 26 января 1934 года в Берлине сроком на десять лет.

В 1938 году в союзе с гитлеровской Германией Польша оккупировала Чехословакию. Гитлер забрал себе Судетскую область, а Польша — Тешинскую область. Это вынудило Уинстона Черчилля сказать, что Польша "с жадностью гиены приняла участие в грабеже и разрушении чехословацкого государства".

В первые дни Второй мировой войны польское правительство бежало за границу, и когда в Польшу вошли советские войска, де-юре такого государства уже не существовало. А вот если бы вошли нацисты, то польские евреи были бы уничтожены гораздо раньше и в гораздо больших масштабах.

Польша имени Иосифа Виссарионовича Сталина

После войны Польша получила восточные области Германии, составляющие треть нынешней территории Польши. Только за счёт месторождений полезных ископаемых в этих районах польский бюджет получил более $130 млрд. Это примерно в два раза больше, чем все репарации и компенсации, выплаченные Германией в пользу Польши. Ещё большее значение имело расширение Варшавой побережья Балтийского моря — с 71 до 526 километров.

Можно сказать, что сегодняшняя Польша — это страна имени Иосифа Виссарионовича Сталина.

Но Польша этого не ценит, она считает территорию Украины своей колонией и готова, как гиена, поживиться её "остатками". Пора проводить денацификацию Польши как пособника бандеровского режима. Тем более, что она сама на это напрашивается.

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