Россия обязана одновременно созидать на Востоке и защищаться от Запада

Зачем России трудовая армия, почему новые города в Сибири нельзя строить в Минусинской долине, в чём состоит подвижничество семьи Зимовых в Русской Арктике, рассказал Pravda.Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политдиректор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Проекты планетарного масштаба

— Александр Дмитриевич, какие интеграционные проекты Россия может предложить постсоветским республикам, чтобы сделать Евразийский союз более крепким?

— У нас будет большой союз, большое государство, и нужно не просто сотрудничество, а очень крупные проекты, которые меняют жизнь людей. Сейчас появляется новый человек, его главная особенность — нравственность, экологичность, потому что человек разумный уже поедает планету в прямом смысле. Меняется климат. Полностью меняется центровка планеты. Мы тысячелетия жили при доминировании средиземноморского, североатлантического мира. А сейчас будет доминирование Тихого океана, арктических и антарктических пространств.

Поэтому требуются проекты, которые отвечают будущему. Наша страна находится в центре, и никаким мостом между Востоком и Западом не является (это постыдные мысли). У нас есть отличительные свойства: нас всегда мало, мы владеем колоссальным богатством. У нас люди очень дерзкие, вольные и готовые что-то совершить, если считают это правильным.

Только Россия может предложить миру проекты, которые предельно отвечают будущему и полностью всё меняют.

— Назовите один из таких проектов, наиболее осуществимый?

— Моя научная аналитическая группа это отразила в книге "Система транспортных евразийских коридоров (СТЕК)". Например, инфраструктурные железнодорожные проекты, соединяющие юг Южной Америки, через Южную Америку, Северную Америку, Чукотку, с югом Африки и с Индией и Европой. То есть планетарная железнодорожная сеть.

Первый проект, который необходим, идя навстречу готовности Путина и Шойгу, — это дорога из Западной Сибири через Северный Казахстан, Северную Киргизию, Ферганскую долину с развилкой на Индию и арабские страны. Планетарная система железных дорог до Кейптауна, юга Чили, юга Аргентины. Но первым элементом должна быть именно железная дорога из Сибири в Ферганскую долину. И далее то, что исследователи Юрий Вячеславович Громыко и Юрий Васильевич Крупнов называют "Индо-Сибирский путь". Железная дорога позволяет крупное техническое и хозяйственное сотрудничество, появление городов. Сергей Кужугетович Шойгу сказал про строительство восьми городов в Сибири. Люди тут же кинулись искать, где эти города могут быть, и зазвучали дикие вещи: Минусинская долина, около Омска. Куда там строить? Там и так замечательно развиты университетские и промышленные города, не надо там ничего нового. Речь идёт о местах гораздо севернее. Восемь городов-миллионников — это 20-25 миллионов жителей. А 20-25 миллионов человек — это значит, должно быть очень много добычных, перерабатывающих, энергетических производств.

В части пространственного развития Российская империя и Советский Союз были лидерами на планете. При пространственном освоении появляются:

железнодорожная и автомобильная сети,

точки получения денег,

добыча,

переработка,

энергетика,

необходимость проживания большого количества народа,

новое освоение Сибири, Арктики.

Это уязвимые зоны в этом отношении. Отец и сын Зимовы сделали выдающийся, по мировым меркам, вклад — это называется Плейстоценовый парк — возвращение в Арктику всего списка крупных животных, которые формируют траву для более мелких зверушек, и самой травы.

У нас война идёт с Запада, а развитие идёт на Восток и на Север. Получается, мы обязаны делать одновременно созидательный поход на Восток и бронированный щит на Западе.

Сейчас самое главное, чтобы мы повернулись лицом к Азии. Тогда будут и деньги, и люди.

Нужна трудовая армия

— Ветка БАМа к новым портам и в Китай — это начало плана или просто единичный проект, который в данный план не вписывается?

— Нет, это обязательный элемент. Путин говорит о железной дороге от Урала в Ненецкий округ как о государственной задаче. Но то, что вы сказали, немного крупнее. Речь идёт о дальнейшем развитии того, что начали планировать в царское время, а при Сталине уже оформили на бумаге.

Население считает Сибирью города, прижатые к китайской границе:

Красноярск,

Иркутск,

Новосибирск,

Хабаровск.

Это не Сибирь, а только юг Сибири. При Сталине было запланировало три дороги: средняя, с выходом на Магаданскую область; северная, по Чукотке; южная, с соответствующими ответвлениями. Нужно осваивать землю, не просто добывать и вывозить богатства. Нужно, чтобы там люди жили на постоянной основе.

Это проекты мирового масштаба, в них обязательно должна участвовать Азия: Китай, Индия, Юго-Восточная Азия. А Запад в лице банков будет в любом случае участвовать, потому что кто откажется от больших денег.

— А кто будет строить? Где взять рабочие руки?

— На Восточный Урал требуется 25 миллионов новых рабочих рук. У нас там примерно столько и живёт, и столько же прибудет, только уже людей военнообязанного возраста 25-55 лет, в основном мужчин. Необходимо сделать так, чтобы Россия представляла собой не средство заработка, а то, чем всегда была для Азии, — привлекательный образ жизни, человека.

Русский — это человек, на которого хочется походить, с кем хочется дружить.

Из Средней Азии народу мало приедет, потому что всё, что можно было взять из Советского Союза, мы по большей части вычерпали. Будут ехать вьетнамцы, китайцы, индийцы, пакистанцы, бангладешцы.

Создать трудовую армию — одна из задач моей политической группы. Трудовая армия будет строить крупные инфраструктурные проекты на нерыночных условиях. Она может появиться только на базе военно-инженерных частей и железнодорожных войск. Мобилизация большого количества добровольцев, которые, отработав на стройке, могут там остаться. Всегда и везде, где строились дороги, города, половина людей оставалась, потому что там у них есть дом и много денег.

Нам нужно создать трудовую армию, потому что у нас есть потребность в пространственном освоении Сибири, Арктики, Дальнего Востока. Мы находимся в центре планеты.

У нас самый лучший, многонациональный народ, который включает якутов, тувинцев, киргизов, таджиков, азербайджанцев, украинцев, грузин, прибалтов. Мы должны поднять проекты планетарного масштаба: например, Северный путь; толком не освоены реки Лена, Енисей, Обь, Иртыш.