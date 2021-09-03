Эксперт о новых городах в Сибири: "Шойгу ставит себе памятник"

Предложение Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов лишено обоснования по любым линиям, будь то ресурсные или смысловые.

Можно было бы министру поставить "себе памятник" совсем другим образом, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru рассказал социальный технолог Роман Алёхин.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, а лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", — заявил министр обороны на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По мнению эксперта, в этом предложении воспроизводится советский опыт строительства новых городов, но российская действительность совсем другая. Нет Госплана и госсобственности на средства производства, роста населения, а главное — необходимости.

Опыт Советского союза — не опыт Российской Федерации

— Роман Юрьевич, получается, эта идея — просто возрождение, повторение советского опыта. Но сегодняшняя Россия — это не Советский Союз. Где взять ресурсы? И какой в этом смысл?

— Идея, конечно, утопическая и, наверное, несвоевременная. Да, у нас — действительно большая страна и сегодня мы её не осваиваем как единое целое, а только берём. Но возвращение к опыту СССР сегодня невозможно.

То, что делал Советский Союз — было правильно. Тогда было настоящее освоение, так как делали всё по плану, связывали города между собой производственной сетью.

В, допустим, Курской области могли делать детали, запчасти, а сборка происходила в другом регионе. Была цель — обвязать весь Советский Союз единой сетью, чтобы каждый регион зависел друг от друга. Это было важно, чтобы государство было едино.

Потом СССР развалился. Украина отсоединилась. От этого всем стало плохо. Потому что у нас были очень сильные экономические связи. И то, что производилось на Украине, делалось из частей, которые производились в РСФСР. Соответственно, и наоборот. Уход Украины для нас и для них нанес довольно сильный удар именно по экономике, по производственным отношениям.

Идея должна выходить в народ проработанной

А то, что предлагает Шойгу, не проработано. Это только поверхностно взято с советской технологии, взят элемент, который не имеет к каким-то конкретным задачам никакого отношения. Зачем нам сейчас строить города с нуля где-то в неосвоенной Сибири?…

Недавно я ездил отдыхать в Крым. Вот мы получили полуостров. Так давайте посмотрим на Крым. Его осваивать есть необходимость. Пока же там, наверное, только около 20-30% побережья только обустроено. Всё остальное — это пустырь, нет инфраструктуры, нет ничего. Ребята, освойте Крым, а потом уже создавайте что-то где-то в глуши.

Если бы тот же Крым был освоен полностью, всё побережье, инфраструктура была распределена по всему побережью, то нам и Турция вообще не нужна бы была, также как и Египет. Поэтому надо сначала освоить то, что у нас есть, а не с нуля это строить.

Нужна стратегия развития страны

Кроме того, если мы говорим про создание новых городов, то мы должны понимать, что у нас сегодня нет Госплана. В СССР был государственный план на год, два, три, на пятилетку, на десять и двадцать лет, и даже далее. Как, например, сегодня в Китае.

И мы понимали стратегию на 20-30 лет и, соответственно, под эту стратегию двигались. А в какой стратегии на сегодняшний день у нас города в Сибири? Где сама стратегия развития страны, всей страны? Её нет.

И, соответственно, это предложение воспринимается уже просто как создание крупного, на 500 тысяч человек, памятника министру обороны.

Нашу экономику и сейчас рыночной не назовешь, конечно. У нас — такой олигархический строй.

Города создаются под что? Под занятость. Люди поедут туда, если будет занятость. Но тогда совсем по-другому должно быть. А не так просто, что Шойгу решил построить город.

Сейчас, возможно, прогнут каких-то олигархов, выделят деньги из бюджета и будут там строить города. Так это не работает. Если у нас рынок, тогда должно быть по-другому.

Должен прийти в правительство представитель условного "Металлинвеста" и сказать, что я хочу расширить производственную базу в России, забираю из оффшоров все свои деньги и буду вкладывать сюда, но мне для этого нужна инфраструктура. Сейчас же ничего подобного и близко нет.