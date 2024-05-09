Занзибар вводит дресс-код в старом городе для борьбы с поведением туристов

Занзибар боится пьяных британцев и вводит дресс-код

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

После того как остров Занзибар стал известен благодаря своей красоте и доступности алкоголя, он начал активно рекламироваться в Великобритании. В результате местные жители опасаются, что увеличение числа пьяных британских туристов может привести к разрушению их острова.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Жалобы владельцев отелей усиливаются из-за гостей, плохо ведущих себя под воздействием алкоголя, и женщин в слишком откровенной одежде. В ответ на это, власти планируют утвердить строгий дресс-код для старой части города, запрещающий короткие топы, а также ввести штраф в размере 554 фунтов стерлингов для нарушителей.

Ранее Занзибар пережил всплеск российских туристов после пандемии COVID-19, когда Россия была одним из первых государств, возобновивших международные полеты. Но сейчас для посещения острова требуется пересадка, что снизило количество российских туристов. Это усилило беспокойство властей об охране уникальной красоты и культурной идентичности Занзибара.