О чем говорит смерть кошки в доме: потомственные цыгане рассказали россиянам правду

Стало известно, о чем говорит смерть кошки в доме

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Нет животных, о которых бы ходило столько примет, как о кошках. Говорят, что они могут предсказывать приход гостей и изменения в погоде.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Также существует поверье о том, что если кошка умирает дома, это может предвещать беду. Считается, что кошки предчувствуют свою смерть и стараются покинуть дом, чтобы умереть вдали.

Давайте разберем, что обещают нам народные приметы и суеверия, если кошка все же умирает дома:

Существует вера, что если кошка покинула дом перед смертью, это значит, что она любила своих хозяев и не хотела приносить им печаль своей кончиной. Однако в современных условиях многоэтажек этот знак уже не считается актуальным.

Смерть кошки может предсказывать заболевания или другие беды для хозяев по некоторым суевериям.

Если несколько кошек умирают одна за другой, это может говорить о наведенной на дом порче.

Внезапная смерть молодого и здорового животного может указывать на визит потусторонних сил.

По некоторым верованиям, умирая в доме, кошка забирает с собой все негативные энергии, тем самым защищая своих хозяев.

Также говорят, что дух умершей кошки может стать своеобразным оберегом для дома в будущем.