О чем говорит смерть кошки в доме: потомственные цыгане рассказали россиянам правду

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Стало известно, о чем говорит смерть кошки в доме

1:19
Зоосфера » Кошки

Нет животных, о которых бы ходило столько примет, как о кошках. Говорят, что они могут предсказывать приход гостей и изменения в погоде.

Стало известно, о чем говорит смерть кошки в доме
Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Также существует поверье о том, что если кошка умирает дома, это может предвещать беду. Считается, что кошки предчувствуют свою смерть и стараются покинуть дом, чтобы умереть вдали.

Давайте разберем, что обещают нам народные приметы и суеверия, если кошка все же умирает дома:

  • Существует вера, что если кошка покинула дом перед смертью, это значит, что она любила своих хозяев и не хотела приносить им печаль своей кончиной. Однако в современных условиях многоэтажек этот знак уже не считается актуальным.
  • Смерть кошки может предсказывать заболевания или другие беды для хозяев по некоторым суевериям.
  • Если несколько кошек умирают одна за другой, это может говорить о наведенной на дом порче.
  • Внезапная смерть молодого и здорового животного может указывать на визит потусторонних сил.
  • По некоторым верованиям, умирая в доме, кошка забирает с собой все негативные энергии, тем самым защищая своих хозяев.

Также говорят, что дух умершей кошки может стать своеобразным оберегом для дома в будущем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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