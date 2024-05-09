Безглютеновые овсяные батончики с грушами, корицей и имбирём: вкусный и полезный десерт

Груши — достаточно сладкие, чтобы утолить тягу к сладкому. Но вместо того, чтобы просто грызть свежие фрукты, приготовьте грушевые овсяные батончики, используя только самые полезные для здоровья ингредиенты.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
4 средних груши
3/4 стакана овсяной муки
1/2 стакана овсяных хлопьев
1/2 стакана миндального масла
1/2 стакана яблочного пюре
1/4 столовой ложки разрыхлителя
2 чайные ложки молотой корицы
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 чайная ложка молотого имбиря
1 чайная ложка молотой гвоздики
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму пергаментной бумагой.
В блендер добавьте 2 груши. Измельчите до однородного состояния. Из этого количества должен получиться 1 стакан грушевого пюре.
В миске смешайте грушевое пюре с яблочным, миндальным маслом и ванильным экстрактом. Затем добавьте корицу, разрыхлитель, овсяную муку, овсяные хлопья, имбирь и гвоздику.
Очистите и нарежьте кубиками оставшиеся груши, затем добавьте их в миску. Вылейте смесь в форму.
Выпекайте 25 минут, у вас получится 16 батончиков.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю