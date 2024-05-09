Безглютеновые овсяные батончики с грушами, корицей и имбирём: вкусный и полезный десерт

Рецепт овсяных батончиков с грушами без глютена

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Груши — достаточно сладкие, чтобы утолить тягу к сладкому. Но вместо того, чтобы просто грызть свежие фрукты, приготовьте грушевые овсяные батончики, используя только самые полезные для здоровья ингредиенты.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4 средних груши

3/4 стакана овсяной муки

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана миндального масла

1/2 стакана яблочного пюре

1/4 столовой ложки разрыхлителя

2 чайные ложки молотой корицы

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 чайная ложка молотого имбиря

1 чайная ложка молотой гвоздики

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму пергаментной бумагой. В блендер добавьте 2 груши. Измельчите до однородного состояния. Из этого количества должен получиться 1 стакан грушевого пюре. В миске смешайте грушевое пюре с яблочным, миндальным маслом и ванильным экстрактом. Затем добавьте корицу, разрыхлитель, овсяную муку, овсяные хлопья, имбирь и гвоздику. Очистите и нарежьте кубиками оставшиеся груши, затем добавьте их в миску. Вылейте смесь в форму. Выпекайте 25 минут, у вас получится 16 батончиков.