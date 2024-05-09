Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основания для отправки автомобиля на штрафстоянку по действующим ПДД
Евгений Бабичев считает представителя Хорватии фаворитом "Евровидения-2024"
Как на автомобиль сначала обломилась сосулька, а его хозяину "обломилась" страховка
Занзибар боится пьяных британцев и вводит дресс-код
В Хабаровском крае аферисты выманивают деньги под видом фонда ОМС
Если вдруг забудете посадить огурцы весной
Идеальное предплечье: как бороться с обвисшей кожей на руках
Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги
Сколько нужно гулять, чтобы похудеть
Безглютеновые овсяные батончики с грушами, корицей и имбирём: вкусный и полезный десерт

Рецепт овсяных батончиков с грушами без глютена

1:26
Еда

Груши — достаточно сладкие, чтобы утолить тягу к сладкому. Но вместо того, чтобы просто грызть свежие фрукты, приготовьте грушевые овсяные батончики, используя только самые полезные для здоровья ингредиенты.

Рецепт овсяных батончиков с грушами без глютена
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 средних груши
  • 3/4 стакана овсяной муки
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана миндального масла
  • 1/2 стакана яблочного пюре
  • 1/4 столовой ложки разрыхлителя
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 1 чайная ложка молотой гвоздики
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму пергаментной бумагой.
  2. В блендер добавьте 2 груши. Измельчите до однородного состояния. Из этого количества должен получиться 1 стакан грушевого пюре.
  3. В миске смешайте грушевое пюре с яблочным, миндальным маслом и ванильным экстрактом. Затем добавьте корицу, разрыхлитель, овсяную муку, овсяные хлопья, имбирь и гвоздику.
  4. Очистите и нарежьте кубиками оставшиеся груши, затем добавьте их в миску. Вылейте смесь в форму.
  5. Выпекайте 25 минут, у вас получится 16 батончиков.
ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Как на автомобиль сначала обломилась сосулька, а его хозяину "обломилась" страховка
Занзибар боится пьяных британцев и вводит дресс-код
В Хабаровском крае аферисты выманивают деньги под видом фонда ОМС
Если вдруг забудете посадить огурцы весной
Рецепт овсяных батончиков с грушами без глютена
Идеальное предплечье: как бороться с обвисшей кожей на руках
Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги
Сколько нужно гулять, чтобы похудеть
Дополнительная радиаторная сетка: стоит ли устанавливать и чем это опасно?
Стало известно, о чем говорит смерть кошки в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников