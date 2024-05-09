Страховой случай с невыплатой страховки после падения сосульки

Страховая компания "ВСК" не смогла взыскать деньги с управляющей компании за поврежденное авто из-за отсутствия документов и показаний очевидцев.
Летом 2021 года москвичка застраховала корейский Genesis GV80 в "ВСК" по КАСКО. В феврале 2022 года на автомобиль упала сосулька, повредив капот, правое крыло, лобовое стекло и крышу. Страховщик обратился в полицию, но уголовное дело было отказано из-за отсутствия события преступления. Ремонт автомобиля обошелся страховщику в 1,1 млн рублей, после чего он обратился в арбитражный суд Москвы.
Суд отказал во взыскании денег, считая, что страховщик не доказал причинно-следственную связь между действиями управляющей компании и повреждениями автомобиля. Суды обратили внимание на неполное указание обстоятельств повреждения застрахованного имущества в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Верховный суд согласился с решениями судов, и "ВСК" не удалось добиться справедливости в апелляции и кассации.
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