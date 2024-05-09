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Новый киберскам в Хабаровском крае: почему цифровые полисы ОМС — ловушка для денег

В Хабаровском крае аферисты выманивают деньги под видом фонда ОМС

Страхование

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Хабаровского края предупреждает о появлении нового способа дистанционного мошенничества с полисами ОМС. Об этом сообщает "Хабаровский край сегодня".

В Хабаровском крае аферисты выманивают деньги под видом фонда ОМС
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Граждане региона начали получать звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников фонда, страховых компаний или регионального Минздрава. Неизвестные убеждают потенциальных жертв заменить свои старые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) на новые с QR-кодом. Они также отправляют SMS с указанием цифрового кода, который, по их словам, необходимо сообщить для перевода денег на "безопасный" банковский счет.

Фонд напоминает, что с 1 декабря 2022 года в России введен цифровой полис ОМС, представленный в виде штрихового кода, который можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве. Независимо от типа полиса, он остается действительным на бессрочной основе. Граждан призывают проявлять бдительность при получении подобных звонков: не вступать в разговоры с неизвестными, а лучше немедленно прервать такие контакты и сообщить об инциденте в страховую компанию или в контакт-центр фонда обязательного медицинского страхования по номеру 8 800 100 08 77.

Реальные сотрудники страховых компаний могут связаться с клиентом для подтверждения данных полиса, но они никогда не будут присылать SMS с кодами для перевода денег, отмечают представители фонда.

Ранее в Белгородской области зафиксирован рост спроса на страховки со стороны бизнесменов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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