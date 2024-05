Новый киберскам в Хабаровском крае: почему цифровые полисы ОМС — ловушка для денег

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Хабаровского края предупреждает о появлении нового способа дистанционного мошенничества с полисами ОМС. Об этом сообщает "Хабаровский край сегодня".

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International