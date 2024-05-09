Спасая бизнес: белгородские предприниматели начали чаще страховать риски и имущество из-за возможных форс-мажоров

В Белгородской области на 69% возросло страхование предпринимательских рисков

Предприниматели в Белгородской области стали чаще обращаться к страхованию рисков и имущества, стремясь обезопасить свой бизнес в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом свидетельствует статистика по страхованию за 2023 год, предоставленная региональным отделением Банка России, сообщает Бел. Ru.

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Согласно сравнению показателей за 2022 и 2023 годы, в Белгородской области страхование предпринимательских рисков выросло на 69%, а страхование имущества (за исключением автомобилей и сельскохозяйственной техники) — на 119%.

В минувшем году белгородские предприниматели направили на добровольное страхование более 5,5 миллиардов рублей. Премии по страхованию жизни увеличились на 20%, а сборы на личное страхование, включая несчастные случаи, — на 14,5%.

Взносы на обязательное страхование также выросли на 28%, составив общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Почти все эти средства были направлены на полисы ОСАГО.

Общий объем страховых премий за минувший год составил 8,6 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем в 2022 году. В 2023 году страховщики выплатили более 5,5 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем предыдущем году.

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