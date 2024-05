Спасая бизнес: белгородские предприниматели начали чаще страховать риски и имущество из-за возможных форс-мажоров

Предприниматели в Белгородской области стали чаще обращаться к страхованию рисков и имущества, стремясь обезопасить свой бизнес в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом свидетельствует статистика по страхованию за 2023 год, предоставленная региональным отделением Банка России, сообщает Бел. Ru.

