Эксперты рассказали, как накопить необходимый стаж для страховой пенсии через добровольное страхование в 2024 году

Зачёт стажа через добровольное страхование: как это работает?

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для получения страховой пенсии требуется минимальный стаж в 15 лет. В случае недостаточного стажа, возможно подписать договор на добровольное пенсионное страхование с СФР, что доступно для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и неработающих граждан. Один год уплаты страховых взносов дает право на зачисление одного года стажа.

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Для начисления стажа необходимо внести добровольные страховые взносы, что позволяет получить стаж и коэффициенты, даже без участия в обязательном пенсионном страховании.

В 2024 году минимальный взнос составляет около 51 тысячи рублей, что дает один год стажа и пенсионные коэффициенты. При заключении или расторжении договора в течение года, взнос пересчитывается пропорционально, и стаж начисляется за фактическое время действия договора. Например, при подписании с 1 июня, взнос до конца года будет чуть более 29 тысяч рублей, и будет засчитано 7 месяцев стажа.

Максимальный взнос в 2024 году — 406 тысяч рублей, при этом увеличение суммы влияет только на пенсионные коэффициенты, но стаж остается максимум один год.

Необходимо вносить взносы столько лет, сколько требуется для накопления нужного стажа. Взносы, уплаченные в 2024 году, будут засчитаны за этот год. Для зачисления стажа за 2025 год, необходимо иметь действующий договор в 2025 году и оплатить взносы за этот период.

Стаж за 2023 год и более ранние периоды уже нельзя засчитать, если за эти годы не были уплачены добровольные взносы.

Самозанятые могут оплатить до 15 лет необходимого стажа, в то время как остальные категории граждан ограничены максимумом в 7,5 лет, как сообщает портал yakutiamedia.ru.