Вы рискуете "закипеть" на дороге: почему установка дополнительной сетки на радиатор может быть опасной

Дополнительная радиаторная сетка помогает защитить радиаторы и интеркулер от камней, насекомых и мусора.
Однако у этого есть и недостатки: мелкие секции сетки нарушают циркуляцию воздуха и создают завихрения, что снижает эффективность охлаждения и может привести к перегреву двигателя и трансмиссии. Особенно опасно это для автомобилей с турбонаддувом, так как перегрев интеркулера ухудшает работу двигателя.
Производители уже предусмотрели оптимальные решетки для обдува радиаторов, а проблему загрязнений решает регулярная мойка системы охлаждения в сервисе.
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