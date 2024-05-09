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Борьба с обвисшей кожей на руках: эффективные методы и особенности брахиопластики

Идеальное предплечье: как бороться с обвисшей кожей на руках

1:42
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Проблема обвисшей кожи и жировых отложений на верхней части рук встречается часто после резкого снижения веса или с возрастом, особенно у женщин. В этой области мышцы чаще всего не используются в повседневной жизни, что приводит к потере мышечного тонуса и обвисанию тканей.

Идеальное предплечье: как бороться с обвисшей кожей на руках
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Чтобы бороться с этой проблемой, многие обращаются к липосакции, но часто это неэффективно. Решением может стать операция подтяжки кожи на руках, или брахиопластика. Она рассматривается как оптимальный метод коррекции для различных категорий пациентов, включая тех, кто столкнулся с обвисанием после сильного сброса веса, дистрофическими изменениями мышц, неудовлетворительными результатами после липосакции, возрастными изменениями и теми, у кого присутствуют индивидуальные особенности.

Многие пациенты пытаются решить проблему с помощью косметологических процедур, но они редко приносят желаемый результат. Брахиопластика же способна вернуть красивую форму рукам на 100%.

Процедура не требует специфической подготовки, но после нее на руках остаются рубцы, которые могут быть малозаметными при правильном уходе. Для ускорения заживления рубцов часто используется компрессионное белье, а после операции ограничивается физическая активность и тепловые процедуры.

Хотя брахиопластика может дать прекрасные результаты, она может сопровождаться такими побочными эффектами, как образование шрамов, серого цвета кожи и гематом. Также есть противопоказания, включая онкологические заболевания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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