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Гастроэнтеролог Кашух: сода гасит кислоту в желудке, но её действие временное

Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги

0:42
Здоровье

Не стоит использовать пищевую соду для лечения изжоги, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Она пояснила, что сода действительно гасит кислоту в желудке, но её действие временное, а организм начинает активно производить соляную кислоту, из-за чего в итоге, может наступить усиление изжоги и появиться вздутие.

А вот использование раствора соды при боли в горле действительно может помочь. Врач заявила, что можно использовать раствор соды и для полоскания рта при мелких язвах на слизистой. Для этого достаточно развести пол чайной ложки соды на полстакана тёплой воды, пишет "ДокторПитер".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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