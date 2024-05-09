Гастроэнтеролог Кашух: сода гасит кислоту в желудке, но её действие временное

Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит использовать пищевую соду для лечения изжоги, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Она пояснила, что сода действительно гасит кислоту в желудке, но её действие временное, а организм начинает активно производить соляную кислоту, из-за чего в итоге, может наступить усиление изжоги и появиться вздутие.

А вот использование раствора соды при боли в горле действительно может помочь. Врач заявила, что можно использовать раствор соды и для полоскания рта при мелких язвах на слизистой. Для этого достаточно развести пол чайной ложки соды на полстакана тёплой воды, пишет "ДокторПитер".