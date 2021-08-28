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Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда

Общество

Для нового города в Сибири, который будет закладываться по проекту министра обороны РФ Сергея Шойгу, по данным СМИ, будет взят за основу проект города Электроград.

Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда

Об этом пишет издание URA. RU, ссылаясь на надёжный источник из Хакасии.

По информации издания, город намерены возвести в Минусинской котловине — территория, расположенная на границе Хакасии и Красноярского края.

"От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект", — говорится в сообщении.

Название Электроград проект времён СССР получил из-за того, что больше десятка потенциальных градообразующих предприятий должны были выпускать электротехническое оборудование для Ангаро-Енисейского макрорегиона.

В новом городе собирались производить турбогенераторы, высоковольтную аппаратуру, а также бытовую технику.

Правительство страны одобрило проект Шойгу о строительстве мегаполисов в Сибири.

Сергей Шойгу объяснил, что до 2030 года можно создать большое число рабочих мест. Генерал армии предложил создать в Сибири несколько новых городов-миллионников. Место для первого из них выбрано в Минусинской котловине.

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Первым новым городом Шойгу в Сибири будет Электроград
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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