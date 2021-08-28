Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда

Для нового города в Сибири, который будет закладываться по проекту министра обороны РФ Сергея Шойгу, по данным СМИ, будет взят за основу проект города Электроград.

Об этом пишет издание URA. RU, ссылаясь на надёжный источник из Хакасии.

По информации издания, город намерены возвести в Минусинской котловине — территория, расположенная на границе Хакасии и Красноярского края.

"От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект", — говорится в сообщении.

Название Электроград проект времён СССР получил из-за того, что больше десятка потенциальных градообразующих предприятий должны были выпускать электротехническое оборудование для Ангаро-Енисейского макрорегиона.

В новом городе собирались производить турбогенераторы, высоковольтную аппаратуру, а также бытовую технику.

Правительство страны одобрило проект Шойгу о строительстве мегаполисов в Сибири.

Сергей Шойгу объяснил, что до 2030 года можно создать большое число рабочих мест. Генерал армии предложил создать в Сибири несколько новых городов-миллионников. Место для первого из них выбрано в Минусинской котловине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.