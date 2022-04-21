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Автор Любовь Степушова

Китай не будет "завоёвывать" Тайвань, но может ударить по США

Мир » Азия » Южная Азия

Китай не будет "завоёвывать" Тайвань, но ударить по ВМС США вполне может, если Вашингтон пойдёт на эскалацию.

Китай не будет "завоёвывать" Тайвань, но может ударить по США

Западная пропаганда ведёт Тайвань на войну

Нервы у руководства Тайваня напряжены до предела: западная пропаганда настаивает, что Пекин, видя, как Россия управляется с Украиной, попытается установить контроль над своей сепаратистской провинцией — Тайванем.

Один из каналов тайваньского ТВ Chinese Television Systems, частично принадлежащий правительству Тайваня, сообщил в среду, 20 апреля, бегущей строкой в новостях, что Китай начал вторжение недалеко от столицы, что вызвало панику в интернете.

Эскалации обстановки поспособствовал и недавний визит делегации конгресса США на Тайвань. Вторым болезненным моментом является открытие представительства Тайваня в Литве.

Американо-китайские отношения напряжены, а холодная война превращается в "горячую войну", сигнализируют западные наблюдатели.

По данным министерства национальной обороны Тайваня, Китай 20 апреля направил 11 военных самолётов в опознавательную зону ПВО Тайваня, в том числе два бомбардировщика, которые вошли в её юго-восточный сектор.

Воевать с Китаем Запад намерен до последнего тайванца

Исследователь аналитического центра Института Томаса Мора и бывший капитан французской подводной лодки Хьюг Юделин опубликовал в Le Figaro статью под названием "Соединённые Штаты сохраняют боевую мощь для Тайваня".

Он указывает, что США не вмешиваются напрямую в военный конфликт на Украине, потому что две войны одновременно им не выиграть. Поэтому они выбрали Тайвань, имеющий стратегическое значение в Индо-Тихоокеанском регионе — приоритетном для США.

"Трижды в ХХ веке (1954-1955-е, 1958-й и 1995-1996-е) КНР пыталась захватить остров Тайвань, где в 1949 году укрылись разгромленные гоминьдановские войска. Трижды её останавливало от этого присутствие американских авианосных боевых групп и неполноценность её военно-морского флота и авиации", — указывает автор.

Юделин подчёркивает, что сегодня Китай имеет флот, превосходящий флот США по количеству боевых кораблей, хотя и уступающий по тоннажу, а к 2035 году намерен превзойти армию США во всех компонентах. Как утверждают американские спецслужбы, "вторжение" со стороны Китая может быть совершено в ближайшие три года,

Однако не все на Западе уверены, что США будут "защищать Тайвань" в прямом столкновении с Китаем. Во всяком случае в "Законе об отношениях с Тайванем" ничего прямо об этом не сказано.

"Соединённые Штаты должны сделать чёткое заявление без неясных моментов — будут ли они защищать Тайвань, если Китай попытается вторгнуться", — сказал Le Monde экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Китай не собирается убивать свой народ, но может ударить по ВМС США

Как сказал Pravda.Ru президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, открытие двух фронтов одновременно на украинском направлении и на китайском направлении — "это точно верная гибель Соединённых Штатов". Однако он считает, что на Украине США уже участвуют в войне.

"Мы прекрасно понимаем, кто воюет сегодня на Украине, кто подливает масло в огонь, кто закидывает оружие, кто отдаёт приказы своему марионеточному режиму в Киеве. Соединённые Штаты уже ведут такую войну в Европе. И если они ещё намерены воевать с Китаем, значит, их дни сочтены", — сказал Сергей Санакоев.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник, кандидат политических наук, заместитель руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая Павел Каменов не согласен с выводом о том, что США отказались от прямого участия в конфликте на Украине, чтобы "защитить Тайвань".

"У Соединённых Штатов военно-морских сил хватит, чтобы действовать в нескольких районах, в двух-трёх", — сказал эксперт для Pravda.Ru.

Оба российских эксперта подчеркнули, что КНР незачем захватывать Тайвань, потому что он является составной её частью, что признано также США в совместном китайско-американском коммюнике от 1982 года.

"Тайвань является провинцией Китая, и никто, конечно, свои собственные провинции военным путём присоединять к себе не собирается. Это исключено. Китай не собирается воевать со своим собственным народом на своей собственной территории", — сказал Сергей Санакоев.

По его мнению, в ответ на продолжение эскалации напряжённости, поставок из США оружия для тайваньских сепаратистов "Китай будет предпринимать достаточно жёсткие меры для того, чтобы показать, что он всегда стоит на защите своих собственных суверенных интересов".

"И Китай, да, может выбрать и ударить по военным целям", — подчеркнул Сергей Санакоев.

Как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, китайские военные испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Боеголовка имеет радиус действия до полутора тысяч километров и способна поразить авианосную ударную группу потенциального противника.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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