Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение

Джозеф Байден предупредил Россию и Китай, что ООН будет реформирован, а в СБ ООН место займёт Япония. Это значит, что в ближайшее время вслед за Украиной заполыхает Тайвань.

Байден пообещал защитить Тайвань военным путём

Президент США Джозеф Байден отправился в Южную Корею и Японию, чтобы продемонстрировать единство союзников и еще раз подчеркнуть, что если Китай не хочет, чтобы "было как на Украине", он должен прекратить поддерживать Россию.

Отвечая на вопрос журналиста после встречи с премьером Фумио Касидой, "готовы ли США защищать Тайвань военным путём в случае нападения", Байден ответил: "Да".

"Мы взяли на себя такое обязательство”, — подчеркнул Байден.

Он уточнил, что нападение на Тайвань со стороны КНР "разрушит весь регион” и станет "подобным тому, что произошло на Украине”.

Пекин, конечно, возмутился, министерство иностранных дел Китая заявило, что США не должны защищать независимость Тайваня.

Отметим, что Вашингтон занимает двусмысленную позицию в отношении острова, с одной стороны, признавая формулу "две системы одна страна", а с другой — накачивая остров оружием и обещая не допустить "насильственного решения" вопроса.

Тайвань готовят к объявлению независимости

Как считает китаевед Николай Вавилов, утвердительный ответ Байдена о защите Тайваня будет расценен как грубое вмешательство во внутренние дела КНР и означает усиление поддержки правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии — сторонников смены Конституции и создания Республики Тайвань, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с КНР.

"Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США", — указал Николай Вавилов в своём Telegram-канале.

Япония будет наращивать свой военный потенциал

В этом контексте, на встрече в Японии Токио объявил о намерении увеличить расходы на оборону, которые составляют всего около 1% валового внутреннего продукта (ВВП). Байден гарантировал, что американские военные предоставят Японии "расширенное сдерживание" для защиты, включая ядерное оружие.

Стороны призвали Китай сократить свой ядерный арсенал и сделать свои ядерные силы прозрачными.

Байден уверен, что СБ ООН будет реформирован

Также США и Япония согласились с необходимостью "реформирования и укрепления" Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности, и Байден предложил Японии стать постоянным членом реформированного СБ ООН.

Однако, известно, что если против этого будут выступать Россия и Китай — постоянные члены СБ, то этого не произойдет.

Поэтому из этой инициативы вытекает, что в ближайшее время должно произойти что-то, что помешает России и Китаю наложить вето. Это может произойти только в случае проигрыша России на Украине, а Китая — на Тайване, и нового передела мира в пользу США и союзников.

В Японии 24 мая состоится саммит четырех стран ACUS — Японии, США, Австралии и Индии, цель — углубление отношений с Индией. Понятно, что Индию будут убеждать поддержать введению против Пекина санкций в случае обострения вокруг Тайваня.

Под свои планы Байден подводит экономическую базу. Он объявил в Токио о создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), в которой вместе с США и Японией окажутся Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Они ещё, вероятно, не знают, но экономически эти страны призваны заменить Соединённым Штатам Китай.

Что же, что называется Китаю приготовиться, и в Пекине понимают — к чему, именно поэтому Китай объявил о расширении БРИКС.

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