Итоговая декларация саммита БРИКС: основные моменты

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки встретились 23 июня в контексте саммита БРИКС. Саммит проходил на фоне серьёзных изменений в геополитическом и экономическом порядке после российской военной операции на Украине и последующих санкций со стороны Запада. Третий год подряд мероприятие проводилось в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19 и геополитической напряжённости.

Западные санкции против России — повод пересмотра миропорядка

Поскольку совокупное население стран БРИКС составляет 3,23 миллиарда человек, а совокупный ВВП превышает 23 триллиона долларов, он является самым мощным блоком для конкуренции и оспаривания глобального господства Запада.

При этом БРИКС является экономическим блоком, поэтому дискуссии вокруг ситуации на Украине касались не создания единого фронта в поддержку Москвы, а того, что западные санкции против России требуют установления альтернативной глобальной экономической модели и порядка.

"Мы обсудили ситуацию на Украине и напоминаем о наших национальных позициях, выраженных на соответствующих форумах, а именно в СБ ООН и ГА ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной, — говорится в совместном заявлении лидеров стран БРИКС. — Мы согласны продолжать углублять сотрудничество в области конкуренции между странами БРИКС и создавать справедливую конкурентную рыночную среду для международного экономического и торгового сотрудничества”.

Оружие и биотерроризм

В заявлении также подчёркивается важность конвенций против биохимического и химического терроризма. Хотя в документе прямо не упоминаются биологические лаборатории США на Украине, в нём содержится призыв к "скорейшему завершению и принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках ООН и началу многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма”.

"Мы призываем к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении (КБТО) и Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения (КХО), а также к сохранению её (системы) целостности и эффективности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности”, — говорится в заявлении.

В дополнение к этому лидеры БРИКС вновь выразили свою приверженность миру, свободному от ядерного оружия. Таким образом, здесь присутствует геополитический элемент, поскольку он также сигнализирует вооружённым ядерным оружием США, Великобритании и Франции, что БРИКС не имеет намерений развязывать ядерную войну или гонку вооружений.

Мирный космос

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве также упоминалось лидерами БРИКС, которые подчеркнули "поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВКП)".

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