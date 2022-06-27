Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС – МИД РФ

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в геополитическое сообщество БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — заявила дипломат.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС.

Ранее глава Аргентины Альберто Фернандес сообщил о стремлении страны вступить в качестве полноправного члена в объединение.

Посол Аргентины в Китае Сабино Вака Нарваха заявил Global Times, что Аргентина надеется стать членом БРИКС, как можно скорее. По его словам, во время пандемии COVID-19 именно страны БРИКС оказали Аргентине очень важную помощь.