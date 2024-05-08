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Секреты выбора идеального шампуня: что стоит знать

Как определить подходящий шампунь

2:00
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Многие женщины, при выборе косметики в магазинах, уделяют особое внимание составам шампуней и других средств для ухода за волосами. Часто считается, что шампунь просто моющее средство, на которое не стоит тратиться. Однако это мнение ошибочно: шампунь не только очищает волосы, но и улучшает их структуру, подготавливая их к последующему уходу. Хотите узнать, как выбрать правильный шампунь? Ниже мы поделимся секретами.

Как определить подходящий шампунь
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Мылая основа: первый компонент в составе шампуня обычно является наиболее содержательным. Часто он состоит из сульфатов, таких как Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate. В сети часто встречаются статьи о вреде сульфатов, приписывающие им различные заболевания. Научно доказано, что сульфаты безопасны для здоровья, за исключением индивидуальной непереносимости. Если у вас возникают симптомы раздражения после использования, стоит перейти на натуральные шампуни на мыльной основе.
  • Растительные экстракты: шампуни с растительными экстрактами положительно влияют на качество волос. Экстракты крапивы, зеленого чая, шалфея, алоэ и фруктов являются предпочтительными, так как укрепляют волосы, увлажняют кожу головы и помогают бороться с перхотью.
  • Кератин: кератин заполняет пустоты в структуре волоса, делая их более гладкими и блестящими. Для достижения видимого эффекта, кератин должен быть в начале списка компонентов.
  • Масла: базовые и эфирные масла, такие как кокосовое, оливковое, ши, карите, обогащают волосы, делая их более увлажненными и питательными. Они обволакивают структуру волоса, защищая его до следующего мытья.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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