"Вешу центнер": Ида Галич после отпуска в Узбекистане отказалась от вечеринок

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что отправилась в путешествие по Узбекистану и попросила по приезду в Москву не кормить ее и не звать на вечеринки.
Таким образом, она отреагировала на то, что во время отдыха не может себе отказать во вкусной еде.
"Мне так вкусно есть и пить, что с грустью смотрю на недавние кадры со съемок "Спортмастера", но продолжаю быть гедонистом", — заявила Галич.
Говоря про свое состояние, блогерша заметила, что "весит центнер", поэтому попросила друзей и знакомых не звать ее в Москве на вечеринки.
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