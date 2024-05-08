"Вешу центнер": Ида Галич после отпуска в Узбекистане отказалась от вечеринок

Ида Галич после путешествия по Узбекистану попросила не звать ее на вечеринки

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что отправилась в путешествие по Узбекистану и попросила по приезду в Москву не кормить ее и не звать на вечеринки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Иды Галич в Инстаграм is licensed under public domain

Таким образом, она отреагировала на то, что во время отдыха не может себе отказать во вкусной еде.

"Мне так вкусно есть и пить, что с грустью смотрю на недавние кадры со съемок "Спортмастера", но продолжаю быть гедонистом", — заявила Галич.

Говоря про свое состояние, блогерша заметила, что "весит центнер", поэтому попросила друзей и знакомых не звать ее в Москве на вечеринки.

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