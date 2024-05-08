Васильев рассказал, как его наказали на Первом канале за интервью Кудрявцевой

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Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале

0:58
Шоу-бизнес

Историк моды и бывший ведущий "Модного приговора" на Первом канале Александр Васильев в интервью на YouTube-канале "Телеканал Страз" заявил, что однажды его наказали рублем за интервью у конкурентов.

Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале
Фото: youtube.com by канал Телеканал Страз is licensed under public domain

Так, он пояснил, что пришел на программу к Лере Кудрявцевой на НТВ, и за это его наказали на Первом канале.

"И наказали тем, что вместо меня взяли другого ведущего, который вел около 20 программ. Это было наказание рублем. Но потом все равно меня вернули, потому что лучше никого не нашли. А сейчас импортозамещение", — пояснил Васильев.

Васильев считает нынешнего ведущего программы Александра Рогова профессиональным и уверенным в себе. Однако историк моды опасается, что стилиста также могут наказать за то, что он продолжает вести собственное шоу на YouTube.

Ранее Наталья Подольская снялась без макияжа в спортивном зале.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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