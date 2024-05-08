41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без фильтров и косметики

Наталья Подольская снялась в спортивном топе без макияжа

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская в своем блоге продемонстрировала свое занятие на беговой дорожке в спортивном зале. Она предстала перед подписчиками в спортивном костюме и без макияжа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Подольской в Инстаграм is licensed under public domain

По словам исполнительницы, она активно готовится к летнему сезону, поэтому на регулярной основе посещает тренажерный зал. Подписчикам она показала фигуру в леггинсах и укороченном топе.

"Спорт и питание. Дисциплина. Я отношусь к своему телу, как к инструменту, за которым нужно ухаживать", — пояснила супруга Владимира Преснякова.

Наталья Подольская в браке воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана.

Ранее Ида Галич попросила из-за фигуры не звать ее на вечеринки.