41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без фильтров и косметики

Певица Наталья Подольская в своем блоге продемонстрировала свое занятие на беговой дорожке в спортивном зале. Она предстала перед подписчиками в спортивном костюме и без макияжа.
По словам исполнительницы, она активно готовится к летнему сезону, поэтому на регулярной основе посещает тренажерный зал. Подписчикам она показала фигуру в леггинсах и укороченном топе.
"Спорт и питание. Дисциплина. Я отношусь к своему телу, как к инструменту, за которым нужно ухаживать", — пояснила супруга Владимира Преснякова.
Наталья Подольская в браке воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана.
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