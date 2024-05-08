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Как легко понять, что кошка вас больше не любит: самый действенный метод

Эксперты ответили, как понять, что кошка вас не любит

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Зоосфера » Кошки

Если вы подозреваете, что ваша кошка перестала вас любить, это может быть не просто ваша паранойя.

Эксперты ответили, как понять, что кошка вас не любит
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки чувствительны и легко обижаются, реагируя на любое неподобающее поведение.

Причины, по которым кошка может отвернуться от хозяина:

  • В первую очередь, кошка может перестать вас любить, если вы применяете жесткие методы наказания.
  • Во-вторых, ваше домашнее животное может отдалиться, если чувствует недостаток внимания. Нехватка ласки и общих игр может привести к серьезной депрессии у кошки.
  • В-третьих, долгое отсутствие хозяина часто приводит к охлаждению чувств у кошки, которая скучает по вам не меньше, чем собака.
  • Кроме того, переезд в новое жилье может вызвать у кошки стресс и негативное отношение к изменениям в ее окружении.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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