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Прости, я охладел: россиянам разрешат расторгать договоры долевого страхования жизни в течение 30 дней

ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ

1:51
Страхование

Банк России разработал проект указания о требованиях к условиям и порядку осуществления долевого страхования жизни (ДСЖ). Регулятор предложил ввести 30-дневный «период охлаждения», а также специальный 3-дневный «период охлаждения», в течение которого инвестиционный риск будет возлагаться на страховщика, сообщает АСН.

ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Проект призван защитить права и интересы потребителей страховых услуг, приобретающих полисы ДСЖ, а также гарантировать предоставление информации о страховом продукте в доступной форме, чтобы потребитель мог принять обдуманное решение о его приобретении.

Согласно пояснительной записке, проект устанавливает требования к раскрытию страховщиками минимального объема наиболее важной для потребителя информации о договоре ДСЖ, заключаемом с 1 января 2025 года.

Заключение договора долевого страхования жизни связано с принятием на себя потребителем инвестиционного риска, напоминает ЦБ. В связи с этим банк предлагает ввести 30-дневный «период охлаждения», а также специальный 3-дневный «период охлаждения», в течение которого инвестиционный риск возлагается на страховщика.

Кроме того, проект позволит страхователю отказаться от договора ДСЖ в случае изменения инвестиционной стратегии паевого инвестиционного фонда. ЦБ предлагает установить закрытый перечень исключений из страхового покрытия, ограничив их смертью застрахованного лица в состоянии опьянения, полностью исключив возможность отказа в страховой выплате в инвестиционной части.

Ранее ЕС предложил запретить нефтяным танкерам, помогающим России обходить западные санкции, заходить в порты союза.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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