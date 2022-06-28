Представитель МИД КНР Лицзянь: население в G7 — лишь часть мирового сообщества

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил, что население в станах G7 — лишь часть мирового сообщества.

Многие европейские страны любят говорить громкие слова и называть себя представителями "мирового сообщества". МИД Китая в своей соцсети посмеялся над лидерами G7 и заявил, что население этой "большой семёрки" лишь небольшая часть мирового сообщества. Лицзянь опубликовал картинку на которой указано, что население стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) составляет около 3,2 млрд людей, а вот население в странах G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) всего лишь 777 млн.

"В следующий раз, когда речь пойдет о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле", — написал представитель МИД КНР.