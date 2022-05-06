ЦБ может "додавить" доллар до 30 рублей. Но это невыгодно

Курс российского рубля в последнее время постоянно преподносит сюрпризы. Укрепление отечественной валюты позволяет надеяться, что экономика страны далека от падения в пропасть.

По крайней мере, россияне на это рассчитывают. В мае доллар, по прогнозам оптимистов, будет стоить не 100 рублей, а только 65. Пока очевидно, что рубль на последних торгах заметно укрепился к доллару и евро, обновив максимумы более чем за два года.

Вот только реален ли курс, что будет дальше и как нам жить "без валюты"?

Российская валюта окрепла к доллару на 6,6%, до 66,3 рубля.

Евро сейчас стоит 70,44 рубля, падая ниже минимума в 69,8 рубля с февраля 2020 года.

Всё это стало последствиями введения беспрецедентных санкций против России со стороны США, Великобритании и Евросоюза и резкого скачка ключевой ставки Центробанка до 20%.

Центробанк тогда принял меры, заставив продавать 80% валютной выручки и введя лимит на снятие наличной валюты гражданами. Сегодня паника улеглась, а рубль продолжил укрепление.

Как пояснил NEWS. ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин, эмоции утихли, но причины переживать тогда за рубль действительно были.

Россия потеряла внушительный объём средств из валютных резервов вследствие их заморозки в США и ЕС, произошёл отток капитала, существенно усложнился доступ к рынкам сбыта для российских товаров.

Но пока в плюс рублю играют высокие цены на нефть и газ, а также на ряд других важных позиций российского экспорта — сельхозпродукцию, удобрения, металлы. Неплохую поддержку рублю оказывает политика Банка России и минфина.

В целом россияне не так активно интересуются долларом, потому идёт коррекция курса.

Отдельно стоит отметить не укрепление рубля, а именно ослабление доллара и евро, чему способствуют перевод расчётов за российский газ на рубли на международном рынке, санкционная политика США и Евросоюза в отношении российских активов, номинированных в их валютах.

Запад сам обвалил статус своих валют. Плюс наблюдается рост стоимости криптовалюты.

Эксперты отметили обратную корреляцию биткоина и доллара. Когда валюта США начинает дешеветь, крипта переходит к росту.

Рубль же крепчает в связи с кризисом, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. А президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко объясняет происходящее "жёсткими ограничениями со стороны ЦБ".

На сегодняшний день нерезиденты не могут торговать российскими бумагами. Экспортёры до сих пор обязаны продавать валюту. А страна получает её благодаря высоким ценам на сырьё.

По факту валюты много и покупать её внутри страны некому и незачем. Гойхман назвал ситуацию искусственной, поскольку приток валюты на бирже высок, а спрос на неё низок.

Дальше держать рубль подобным образом излишне, считает депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева. Нужно думать об импортозамещении, а дорогой рубль приведёт к соблазну покупать, а не производить, что опять возвращает экономику на рельсы зависимости от импорта.

Рубль вернётся к показателю 70 за доллар, потому что геополитические факторы и массовый отток инвесторов будут влиять ещё долго.

К тому же укреплённый рубль уменьшает приток рублёвых поступлений от экспорта, выручки в страну, доходов бюджета и экспортёров. С этим согласен и финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

По его словам, сильная национальная валюта делает менее конкурентным наше производство, потому что российские товары и услуги на международном рынке станут дороже и их станут меньше покупать.

Скорее всего, власти примут меры по ограничению роста курса рубля.

Можно ожидать возврата доллара к отметкам выше не только 70, но даже 75 рублей. А россиянам в данной ситуации можно посоветовать не принимать панических решений.

"ЦБ может додавить доллар до 30 рублей", — считают эксперты, правда отмечая при этом — "такой цели не стоит, это слишком".

Напомним, Россия три десятилетия поставляла на мировой рынок значительно больше товаров, чем покупает за рубежом. С введением санкций выяснилось, что долларов в стране полно, девать их особо некуда и курс в 65 рублей — тому подтверждение.

Эта ситуация как раз хорошо иллюстрирует цену обещаниям того же Байдена, обещавшего украинцам доллар по 200 рублей. Конечно, американцы стараются сохранить схему обмена газа, нефти, металлов, удобрений и продовольствия на ничем не обеспеченный доллар, но мир уже всё понял, пишет "Свободная пресса".

Динамика курса доллара показывает наглядно, что бывает с национальной валютой, если отказаться от закупок пустых американских долговых бумаг.

По опыту Южной Кореи и Франции можно сделать вывод: национальная промышленность может быть самодостаточной и при меньшем населении.

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