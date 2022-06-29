Володин: страны Евросоюза могут вернуться к нацвалютам из-за ослабления евро

Страны Европейского союза привыкли "жить в долг", однако ситуация с просевшей экономикой только ухудшается, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По словам политика, из-за ослабления евро, есть вероятность, что государствам ЕС придётся вернуться к национальной валюте.

Как подчеркнул Володин, страны Евросоюза "вытаскивали" друг друга из долговой ямы, а вот их западные коллеги не спешат помогать ЕС из-за собственной выгоды. Тогда как зона евро слабеет с каждым днём.

"Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы", — пояснил спикер Госдумы. — Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам".

Как подчеркнул Володин, сейчас у стран-участниц ЕС огромные долги по внешним обязательствам, которые могут спровоцировать кризис в союзе и отдельно в каждом государстве.