Володин посоветовал украинцам не спешить выбрасывать учебники по русскому языку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку до первого сентября, чтобы потом не искать.

"Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", — написал он.

По словам политика, одна из задач спецоперации — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его.

Ранее сообщалось, что мэры Николаевской и Одесской областей запретили русский язык в школах, а также изъяли учебники.

Кроме того, Киев пытается полностью пресечь общение украинцев и россиян.