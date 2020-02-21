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Автор Любовь Степушова

Новак объяснил, откуда Минск получит компенсации за дорожающую нефть

Экономика » Сырье » Нефть

Российские нефтяники согласны для Белоруссии снижать премии примерно на $2 за тонну каждый год, пропорционально снижению экспортной пошлины из-за налогового маневра. Это в какой-то мере компенсирует потери белорусским НПЗ. Но жалеть белорусов не нужно, считает эксперт Сергей Правосудов.

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Путин пообещал компенсацию Лукашенко за налоговый маневр

Александр Лукашенко сообщил на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, что Владимир Путин в телефонном разговоре предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин. По словам Лукашенко, президент России позвонил и предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года.

В ноябре прошлого года Лукашенко говорил, что с тех пор как в 2015 году Россия начала заменять вывозную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра) — получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным — прим. ред.) компаниям"», — пояснил Лукашенко.

Из бюджета РФ компенсации Белоруссии не будет

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко следующим образом:

"Россия не намерена осуществлять компенсацию из своего бюджета нефтяным компаниям недополученной выгоды от поставок нефти в Белоруссию. Об этом речи не идет".

Поставки нефти осуществляет не государство, а нефтяные компании, им и решать, на какие условия стоит соглашаться, добавил он.

Как раньше формировалась цена на нефть для Белоруссии?

Структура ценовой формулы на нефть включала среднемесячную котировку североморской эталонной корзины Brent и усредненный среднемесячный дифференциал нефти российского сорта Urals.

Полученная величина пересчитывалась в доллары США за тонну, а затем к ней прибавлялась стоимость поставки от границы Белоруссии до НПЗ страны и вычиталась экспортная таможенная пошлина.

Итоговая сумма корректировалась на дифференциал, зафиксированный сторонами. До конца прошлого года он составлял минус $3,70 за тонну. Именно этот дифференциал очень хотела изменить Белоруссия — примерно до $15 за тонну — тогда как российские нефтекомпании соглашались не более чем на $6 за тонну. Таким образом, в цене Urals всегда имеется некоторый люфт.

В январе можно было купить у трейдеров Urals со скидкой около $1,5 за баррель к эталону.

"Российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", — сказали в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Добавим, что дешевая беспошлинная нефть, получаемая из России, перерабатывалась на белорусских НПЗ и уже по европейским ценам поставлялась за границу, двойной "халявный" доход составлял около 6 млрд долларов год.

Положение спасет продажа акций НПЗ

Как сказал "Правде.Ру"директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, если независимость для белорусов — главная ценность, почему мы им должны делать какие-то преференции?

А если они будут, то, по мнению эксперта, они должны быть компенсированы.

"Там есть у них два завода. В "Мозырском" у "Роснефти" и "Газпром нефти" совместно порядка 40% акций. "Нафтан"- это чисто белорусское предприятие. Если бы контрольные пакеты этих белорусских нефтеперерабатывающих заводов принадлежали российским компаниям и они бы могли зарабатывать на экспорте нефтепродуктов из Белоруссии, это была бы другая история. Если Лукашенко пойдет на то, чтобы продать контрольный пакет своих заводов российским компаниям, да, тогда очевидно, что они будут поставлять им нефть как своим предприятиям на других условиях", — сказал эксперт.

Нефтяники согласны уменьшить премию

В пятницу вечером министр энергетики РФ Александр Новак через свою пресс-службу предложил "подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижения премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины".

По его словам, это позволит Белоруссии частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2020 года составит $66,9 за тонну, сообщал ранее Минфин РФ. В настоящее время она составляет $78,5 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $11,6.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок, однако все они оказались значительно дороже российского.

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Темы белоруссия нефтяной маневр россия и белоруссия
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