Сечин рассказал о планах по работе с Белоруссией

Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией в вопросах нефти. Об этом он сообщил главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Они встретились в Минске. Об итогах переговоров Сечин доложил Владимиру Путину. Он подчеркнул, что нефтяная компания также настроена на конструктивную работу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что США наложили санкции на "дочку" "Роснефти" "Роснефть Трэйдинг". В ответ на это компания пообещала инвесторам увеличить дивиденды по акциям по итогам 2019 года.