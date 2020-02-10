Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет

Российско-белорусские отношения кардинально изменились после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи 7 февраля.

Взгляд из Белоруссии: что хочет Лукашенко от Путина

Пути России и Белоруссии разошлись

Приход в правительство первого вице-премьера Андрея Белоусова, который делает ставку на развитие реального сектора российской экономики, делает невыгодными поставки в Россию белорусского молока и мяса, МАЗов и комбайнов, как и подпитку белорусской элиты нефтегазовыми преференциями.

Это можно было бы принять, если бы Белоруссия пошла на тесную экономическую и политическую интеграцию, но Александр Лукашенко посчитал наднациональные органы управления нарушением суверенитета.

Извините, но в любой момент ждать отмены поставок молока и мяса от ушедшей на Запад Белоруссии — это не очень приятная перспектива. Поэтому было принято верное решение: перестать дотировать Минск и не компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Это в год 3-4 млрд долларов недополученных доходов, плюс еще порядка 300 млн за экспорт топлива с НПЗ, продаваемого в Европе по европейским ценам, но полученного из дешевой российской нефти (перетаможка).

Ждёт ли Белоруссию майдан

Пока Минску достается газ по цене прошлого года ($127 за 1 тыс. куб. м.), что экономит ему около 2 млрд долларов. Возможна также отсрочка по кредиту на строительство АЭС, которую запросил Минск. Остается вопрос, пойдет ли Лукашенко, погуляв на вольных хлебах, на широкую интеграцию с Россией, или Белоруссию ждет судьба Украины: майдан — отказ от сотрудничества с Россией и разорительный уход на Запад.

Заметим, что в 2019 году Россия оставалась важнейшим внешнеторговым партнером Белоруссии. РФ обеспечила 49,2% всего товарооборота Белоруссии, в том числе — 41,2% экспорта (в 2018 году — 38,3%) и 55,9% импорта (в 2018 году — 58,8%). Потеря продовольственного российского рынка будет стоить стране 4,3 млрд поставок в 2019 году, что на 3% больше, чем в 2018.

Какие есть многовекторные перспективы у Минска — не просматривается, впрочем националистов это не волнует, они обрубят все связи, получат на Западе личные бонусы, а там хоть трава не расти.

Белорусские НПЗ станут неконкурентноспособными

Как сказал "Правде.Ру" член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев, в течение двух десятилетий белорусский бюджет жил за счет российского, поэтому был предпринят налоговый маневр в нефтяной промышленности, и скоро цены на внутреннем рынке России на нефть будут равны ценам внешнего рынка.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из-за этого станут неконкурентоспособными, так как у них не будет компенсации (как у российских) и они технически устаревшие. У них есть три пути:

провести реконструкцию

отказаться от переработки нефти

найти где-то нефть намного дешевле российской

Но продавать нефть ниже мирового рынка никто не будет, а Белоруссия — не Польша, которой США дотируют решением конгресса поставки сжиженного газа, отметил Рустам Танкаев.

Гуцериев проиграл в борьбе за рынок Белоруссии

Что касается компаний Михаила Гуцериева, которые в период переговоров продолжали поставлять нефть Белоруссии, эксперт пояснил, в ситуации неопределенности Гуцериев решил сохранить рынок сбыта, но при этом поставлял нефть без прибыли для себя.

"Он бы мог выиграть, если бы наше руководство сломалось бы и приняло бы на себя обязательство по дотированию рынка Белоруссии", — отметил эксперт.

Но Путин поставил жесткое условие Лукашенко: либо Белоруссия заканчивает процесс интеграции и входит фактически в состав России, получает все преференции и на газовом рынке и нефтяном рынках, либо покупает нефть по мировым ценам и живет, как хочет.

"В конце концов, господин Лукашенко выбрал вариант, когда он живет как хочет, но при этом сохраняет власть. То есть власть оказалась гораздо сильнее денег. Но дело в том, что при провале государственного бюджета Белоруссии власть долго удержать не удастся. И как будет выходить из этого положения господин Лукашенко, совершенно непонятно", — резюмировал эксперт.

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