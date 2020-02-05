Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"

Если Владимир Путин и Александр Лукашенко не договорятся 7 февраля о будущем Союзного государства, то это поставит ситуацию на грань войны, считает белорусский эксперт Алексей Дзермант.

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Момент истины

7 февраля состоится встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет на территории России. Президент Белоруссии, анонсируя переговоры, сказал, что наступил "некий момент истины". По словам Лукашенко, они с Путиным создали добрые политические отношения между странами.

"Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры", — добавил он.

Лукашенко напомнил, что когда российская сторона получила контроль над "Белтрансгазом", она обещала продавать Минску газ по ценам, которые используются внутри России, но не выполнила этого обещания.

Как сказал "Правде.Ру" научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, встреча будет, наверное, без преувеличения в чем-то судьбоносной. По мнению эксперта, по результату этого разговора между президентами станет понятно будущее, по крайней мере, Союзного государства России и Белоруссии, то есть оно:

консервируется,

деградирует,

остается на плаву и неким живым проектом.

Это действительно момент истины для выяснения конфигурации в отношениях между Россией и Белоруссией, сказал Алексей Дзермант.

Белоруссия уйдет на поиски альтернативной нефти

По его мнению, если договоренность не будет заключена, то двухсторонний союз будет надолго законсервирован, "очевидно, что Белоруссия будет искать альтернативную нефть". Этим воспользуются Польша, Прибалтика и США — они первые от этого выгодополучатели.

Майк Помпео, напомнил Алексей Дзермант, во время своего визита (в Минск) дал ясно понять, что США в принципе заинтересованы в эту ситуацию вмешиваться: поставлять нефть, предоставлять Белоруссии какие-то гарантии суверенитета. И если раскручивать ситуацию до конца, то" маячат достаточно серьезные риски для России в плане использования нефтепровода "Дружба", отметил политолог.

"Представим, что если по нефти идет дальше конфликт. Значит, Беларусь пытается договориться с Америкой или с арабами по нефти. Куда она пойдет? Она пойдет через прибалтийские порты либо через Польшу через нефтепровод "Дружба". Да, сейчас его невозможно перекрыть, поставить на реверес, то есть не с России в Польшу, а с Польши, наоборот, в Беларусь. Но если будет поставлена задача, тем более если американцы скажут это сделать полякам, то Польша на это пойдет", — сказал он.

В результате Россия потеряет 25% своего экспорта нефти в Европу, сделал вывод Алексей Дзермант.

Это поставит Россию и Белоруссию на грань войны

"Это грандиозный конфликт. Это в принципе может поставить ситуацию на грань войны, хотя я считаю, что рациональнее и правильнее было бы договориться. Тот, кто будет готов пойти на компромисс первый, наверное, он сделает это ради нашего будущего. И хотелось, чтобы это произошло. Я надеюсь просто на здравый смысл и добрую волю наших лидеров", — заключил Алексей Дзермант.

В чем суть конфликта Москвы и Минска

В России с 2019 года проходит "налоговый маневр" в нефтяной отрасли, по которому ежегодно экспортная пошлина на нефть уменьшается на 5%, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) возрастает. В 2024 году экспортная пошлина будет равна нулю, и вся фискальная нагрузка перейдет на НДПИ. То есть, по замыслу правительства, облагаться будет 100% добываемой нефти, что повлечет за собой дополнительные доходы бюджета.

Для того, чтобы топливо на российском рынке не дорожало, в России разработан механизм "демпфирующей надбавки" переработчикам нефти из бюджета.

Для Белоруссии этот маневр означает, что в 2024 году российские цены на нефть для белорусских НПЗ сравняются с мировыми. До этого они были меньше, так как не облагались экспортными пошлинами. Так, в 2019 году белорусские НПЗ покупали российскую нефть сорта Urals по цене примерно на 13-15 долларов ниже, чем эта же нефть продавалась на мировых рынках. Перерабатывая ее, Белоруссия выгодно продавала нефтепродукты, в том числе топливо, играя на более низкой себестоимости. По оценкам экспертов, эта схема обеспечивала Минску рост ВВП на 2-3% ежегодно — 6-7 млрд долларов.

В чем дружба между Россией и Белоруссией?

В декабре 2018 года Дмитрий Медведев заявил, что компенсация Белоруссии за "налоговый маневр" возможна лишь в условиях более глубокой экономический интеграции, включающей единую налоговую систему и наднациональные органы управления, как прописано в договоре о Союзном государстве 1999 года.

Лукашенко от этого предложения отказывается, называя потерей суверенитета. Сейчас только "РуссНефть" Михаила Гуцериева поставляет небольшие объемы на белорусские НПЗ, говорят, что у бизнесмена есть личная договоренность об условиях торговли с Лукашенко.

Белоруссия может покупать нефть на мировых рынках и уже пробует, но это обойдется ей дороже, чем покупать нефть у России даже после 2024 года - за счет более короткой логистики и использования нефтепровода для доставки сырья на заводы.

План Минска по использованию ниток нефтепровода "Дружба" для реверса, чтобы доставлять нефть через порт Гданьска и далее нефтепроводом на НПЗ, не представляется реальным, потому что Гданьск будет загружен танкерной нефтью, которую Россия будет отгружать по контрактам Германии и Польше при остановке "Дружбы".

Именно так делала Россия, когда в прошлом году "Дружба" была загрязнена хлорированной нефтью. История показала, что даже при остановленном нефтепроводе Россия может не останавливать экспорт сырья, перенаправив его через порты Балтийского и Черного морей.

Россия находится под санкциями, которые Лукашенко не только не желает разделять, но еще и публично упрекает Путина в неправильной политике на Украине и в Сирии. Конечно, в этих условиях надо больше думать о собственном народе, чем о народе Белоруссии, который пока ведет вполне достойную жизнь на преференциях и кредитах России.

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