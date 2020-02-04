Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве подняли "настоящий скандал" из-за визита американского госсекретаря Майка Помпео в Минск.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: российские власти взасос с США стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения", - заявил Лукашенко.