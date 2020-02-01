Министр иностранных дел Белоруссии Александр Макей заявил, что власти страны приветствовали бы более активную роль США в Белоруссии с учетом того, какую роль играют Соединенные Штаты Америки на мировой арене.
"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно... Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.