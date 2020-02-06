МИД Белоруссии: Мы не намерены разрывать отношения с Россией

Белоруссия намерена укрепить сотрудничество с Россией. Об этом заявил Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

При этом он подчеркнул, что интересы страны выходят и за рамки СНГ. По его словам, это необходимо для всестороннего развития и сбалансированных отношений со всеми государствами.

"Мы ни в коей мере не намерены разрывать эти отношения. Наоборот, мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только лишь на одном направлении", — цитируют Макея СМИ.

Между тем, президент Белоруссии недоволен поставками нефти из России. В январе была запланирована поставка двух млн тонн нефти, а поступило только 500 тысяч тонн.